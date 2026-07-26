Polacy jedzą go za mało. Lekarka: obniża zły cholesterol nawet o 7 proc.

Dużo mówi się o dobroczynnym działaniu błonnika pokarmowego i jego znaczeniu w codziennym żywieniu. W ostatnich latach składnik ten zyskał szczególne zainteresowanie zarówno wśród specjalistów zajmujących się żywieniem, jak i osób dbających o świadomy sposób odżywiania. Okazuje się, że może pomóc też w walce z wysokim cholesterolem.

Błonnik pokarmowy obniża cholesterol

To właśnie błonnikowi poświęciła swoje nagranie lekarka, specjalistka kardiologii Anna Bartusiak-Chatys.

Chcesz obniżyć wysoki poziom cholesterolu, zadbać o stabilny poziom glukozy i zredukować masę ciała? A do tego uzyskać stały apetyt i brak ochoty na podjadanie? To nie zapominaj o tym produkcie – zaczęła ekspertka.

Zauważyła, że wszyscy mówią dzisiaj o białku. Rzeczywiście, jest ono bardzo ważne w naszej diecie, jednak nie należy też zapominać o kluczowym składniku, jakim jest błonnik pokarmowy.

Specjalistka przypomniała też, że dziennie powinniśmy zjadać minimum 25–30 g błonnika pokarmowego z różnych źródeł.

Dzięki temu jesteśmy w stanie o około 7 proc. zredukować stężenie cholesterolu LDL [złego cholesterolu – przyp. red.] – podsumowała.

Lekarka dodała również, że błonnik (szczególnie ten rozpuszczalny) to składnik odżywczy wywierający szereg korzyści zdrowotnych, daje też uczucie sytości, a także wspiera trawienie.

Produkty bogate w błonnik

Przeciętny Polak zjada go mniej niż połowę zalecanej dawki dobowej. Zjadając sałatę z pomidorem i ogórkiem, jesteśmy przekonani, że zjedliśmy dużo warzyw, czyli dużo błonnika. To jest nieprawda – zauważyła ekspertka.

Dodała, że należy sięgać po produkty wyjątkowo bogate w błonnik, takie jak siemię lniane, chia, babka płesznik, babka jajowata, ale też strączki, czyli soczewica, ciecierzyca, wszystkie rodzaje fasoli, a także orzechy. Z kolei spośród warzyw dobrym wyborem będą bataty, bakłażany, brokuły, marchewka, seler naciowy. Wśród owoców wygrywają maliny, jabłko i gruszka ze skórką, a także awokado.

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