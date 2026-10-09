Jajka nie są najlepszym źródłem witaminy B12. Te 7 produktów ma jej nawet 60 razy więcej

Witamina B12 jest potrzebna do prawidłowej produkcji czerwonych krwinek i pracy układu nerwowego. Organizm nie potrafi sam zapewnić sobie jej wystarczającej ilości, dlatego trzeba dostarczać ją z jedzeniem. Według Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) odpowiednie spożycie dla dorosłych wynosi 4 µg dziennie. Polskie normy żywienia z 2024 roku podają natomiast zalecane spożycie wit. B12 na poziomie 2,4 µg.

Co ma więcej witaminy B12 niż jajka?

Przede wszystkim warto znać jedną liczbę: 100 g jajek ugotowanych na twardo zawiera około 1,11 µg witaminy B12. To punkt odniesienia dla pozostałych produktów. Wszystkie wartości w moim zestawieniu dotyczą 100 g poszczególnych produktów, choć oczywiście nie wszystkie z nich zjadamy w takich samych porcjach.

1. Wątróbka wołowa – 70,6 µg B12

Wątróbka zostawia pozostałe produkty daleko w tyle. W 100 g duszonej wątróbki wołowej jest około 70,6 µg witaminy B12. To ponad 60 razy więcej niż w takiej samej ilości jajek na twardo.

Jednak w sklepach znacznie łatwiej spotkać wątróbkę drobiową niż wołową. I po nią też warto sięgać, ponieważ 100 g gotowanej wątróbki z kurczaka zawiera około 16,85 µg witaminy B12. Jeszcze więcej, bo około 18,67 µg, dostarcza taka sama ilość duszonej wątróbki wieprzowej. Obie mają więc kilkanaście razy więcej B12 niż jajka na twardo.

Wątróbki nie należy jednak jeść zbyt często. Jest wyjątkowo bogata w witaminę A w postaci retinolu, której nadmiar może szkodzić. Kobiety w ciąży powinny całkowicie zrezygnować z wątróbki i produktów z wątroby.

2. Makrela – 19 µg B12

Wędzona makrela z ogórkiem kiszonym i odrobiną twarogu to jedna z moich ulubionych szybkich past do chleba. Taką rybę można też po prostu obrać z ości, rozdrobnić widelcem i podać z pieczywem.

Pod względem zawartości B12 makrela należy do najbogatszych ryb. W 100 g pieczonej lub grillowanej makreli atlantyckiej znajduje się około 19 µg tej witaminy. Wędzona, którą znacznie częściej kupujemy w sklepach, również jest jej świetnym źródłem. Według brytyjskich badań 100 g wędzonej makreli dostarcza około 10,2 µg B12, czyli ponad 9 razy więcej niż taka sama ilość jajek na twardo.

3. Śledź – 13,1 µg B12

Śledzie z cebulą, w oleju, w śmietanie albo z ziemniakami pojawiają się na polskich stołach od pokoleń. W mojej rodzinie to jeden z piątkowych obiadów. Jak widać nie trzeba szukać egzotycznych ryb, żeby dostarczyć sobie sporo witaminy B12.

W 100 g śledzia atlantyckiego po obróbce cieplnej jest około 13,1 µg B12. Dla porównania taka sama ilość gotowanych jajek dostarcza jej nieco ponad 1 µg.

Kupując śledzie w słoiku, sprawdzam skład zalewy. Ryba w oleju z cebulą, śledź w śmietanie i gotowe sałatki śledziowe różnią się ilością ryby w jednej porcji. W tych ostatnich sporą część opakowania mogą zajmować sos i dodatki.

4. Sardynki – 8,9 µg B12

Po sardynki sięgam, bo mają jedną dużą zaletę: otwierasz puszkę i możesz od razu zrobić z nich kanapki albo sałatkę. Nie trzeba ich smażyć ani piec. Dobrze smakują z pomidorem, cebulą i kilkoma kroplami soku z cytryny.

W 100 g odsączonych sardynek w oleju znajduje się około 8,9 µg witaminy B12. Jeśli kupujesz sardynki w oliwie lub oleju, spójrz na masę ryby po odsączeniu. Puszka ważąca 120 g nie zawiera raczej 120 g samych sardynek. W sklepach dostępne są również sardynki w sosie pomidorowym, których skład i wartości odżywcze mogą się różnić.

5. Łosoś – 2,8 µg B12

Porcja łososia pieczonego z cytryną, ziemniakami i surówką to prosty obiad, który dostarcza również witaminy B12. W 100 g pieczonego łososia atlantyckiego z hodowli znajduje się jej około 2,8 µg. Obie wersje łososia, hodowlany i dziki, dostarczają ponad dwa razy więcej B12 niż taka sama ilość jajek na twardo.

6. Wołowina – 2,6 µg B12

Wołowina nie musi od razu oznaczać drogiego steka. Z mielonej można zrobić kotlety, sos do makaronu albo domowe burgery. Nadaje się też do gulaszu. 100 g grillowanej mielonej wołowiny zawierającej 85 proc. chudego mięsa dostarcza około 2,6 µg B12. To ponad dwukrotnie więcej niż taka sama ilość jajek na twardo.

7. Tuńczyk z puszki – 2,57 µg B12

Puszkę tuńczyka zawsze warto mieć w kuchennej szafce. Wystarczy dorzucić go do makaronu z pomidorami, by zrobić szybkie danie albo wymieszać z ugotowanym jajkiem, ogórkiem kiszonym i jogurtem, żeby raczyć się pastą do kanapek. 100 g odsączonego tuńczyka w sosie własnym dostarcza około 2,57 µg witaminy B12.

Tuńczyk nie powinien być jedyną rybą w jadłospisie. Ze względu na możliwą zawartość rtęci, zwłaszcza u większych gatunków, lepiej jeść różne ryby, a w przypadku kobiet w ciąży i małych dzieci zwracać uwagę na zalecenia dotyczące wyboru gatunków.

Czy jajka i nabiał wystarczą, żeby dostarczać B12?

Jajka nadal są dobrym składnikiem diety. Jedno duże jajko ugotowane na twardo zawiera około 0,5 µg witaminy B12, więc dwa dostarczą mniej więcej 1 µg. Do tego dochodzi B12 z innych produktów jedzonych w ciągu dnia.

Warto pamiętać także o mleku, jogurtach i serach. Szklanka mleka o zawartości 2 proc. tłuszczu dostarcza około 1,3 µg B12, a mały kubek jogurtu naturalnego około 1 µg.

Warzywa, owoce, kasze i strączki nie dostarczają witaminy B12. Nie można też polegać na spirulinie i kiszonkach. Osoby na diecie wegańskiej powinny więc zadbać o suplementację tej witaminy. Pomocne są również produkty wzbogacane w B12, np. niektóre napoje roślinne. Informacji o dodatku B12 trzeba szukać na etykiecie.

Jesz produkty bogate w B12, a mimo to masz niedobór?

Zdarza się, że problem nie leży w jadłospisie. Witamina B12 musi zostać prawidłowo wchłonięta z przewodu pokarmowego. Trudności z jej przyswajaniem występują m.in. przy niektórych chorobach żołądka i jelit oraz po części operacji przewodu pokarmowego. Na poziom B12 może wpływać również długotrwałe przyjmowanie metforminy, stosowanej w leczeniu cukrzycy, oraz niektórych leków ograniczających wydzielanie kwasu żołądkowego.

Jeśli badania potwierdzą niedobór, samo częstsze jedzenie śledzi, jajek czy wołowiny może nie wystarczyć. Warto ustalić z lekarzem jego przyczynę i sposób uzupełnienia witaminy.

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