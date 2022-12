5 naparów ziołowych na przejedzenie. Warto pić je w święta

Święta to czas, w którym pozwalamy sobie na więcej. Gdy stół ugina się od przysmaków, ciężko nam odmówić sobie dodatkowej porcji jedzenia. Jedzenie większych porcji w połączeniu z ciężkostrawnymi składnikami potraw wigilijnych i świątecznych może sprawić, że efektem bożonarodzeniowej kolacji będzie ból brzucha, wzdęcie i zgaga. Co wtedy robić?

Oczywiście, najlepiej by było nie przesadzać z jedzeniem. Wszystkich specjałów świątecznych warto spróbować (najczęściej czekamy na nie cały rok), ale warto robić to z umiarem, by nie cierpieć później z powodu bólu brzucha. Jeśli jednak przytrafi nam się taka sytuacja, dobrze jest sięgnąć po środki ziołowe, które usprawnią trawienie.

Jakie zioła na przejedzenie?

Napary ziołowe mogą poprawić perystaltykę jelit, przyspieszyć wytwarzanie żółci lub pomóc pozbyć się pęcherzyków z jelit. Działają w sposób naturalny i nie powinny zaszkodzić, dlatego mogą stanowić środek pierwszego wyboru w przypadku świątecznego przejedzenia. Po jakie zioła warto sięgać?

Napar z mięty pieprzowej – napar z mięty działa rozkurczająco, pobudza wytwarzanie soków trawiennych, dzięki czemu przyspiesza trawienie. Mięta jest bezpieczna również dla dzieci, można ją przyrządzić dla całej rodziny Naparu z imbiru – napar z imbiru nie jest dla nas najbardziej oczywistym wyborem w przypadku uczucia pełności w żołądku, a tymczasem warto o nim pamiętać, bo doskonale on wpływa na funkcjonowanie układu trawiennego. Imbir można zaparzyć w kawałku i odstawić do wystudzenia. Łagodzi on bóle brzucha, pobudza wydzielanie soków trawiennych, stymuluje wydzielanie śliny Napar z mniszka lekarskiego – mniszek lekarski wspomaga wątrobę, stymuluje produkcję żółci, zwalcza problemy trawienne, pomaga w trawieniu. Taki napar warto mieć w domu i sięgać po niego w razie potrzeby, by złagodzić dolegliwości ze strony układu pokarmowego Napar z kopru włoskiego – koper włoski pozwala złagodzić wzdęcia i pozbyć się nadmiaru gazów. Może być stosowany w przypadku pojawienia się uczucia pełności w żołądku czy ciężkości w brzuchu. Koper włoski usprawnia perystaltykę jelit, można go stosować u całej rodziny Napar z rumianku – rumianek działa przeciwzapalnie i świetnie usprawnia pracę układu trawiennego. Przyspiesza czynności trawienne, zapobiega nadmiernemu wydzielaniu soków żołądkowych. Działa skutecznie, ale łagodnie, dlatego można stosować go u dzieci oraz u osób, które cierpią na chorobę wrzodową

