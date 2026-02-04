Pijesz ją do posiłku? To dlatego ciągle jesteś zmęczony. Ten nawyk blokuje żelazo

Budzik dzwoni, kawa trafia do ręki, a Ty już czujesz, że to znowu będzie ciężki dzień. Niby śpisz wystarczająco długo, niby „wszystko w normie”, a energii brak od rana. Wiele osób tłumaczy to stresem albo wiekiem. Problem w tym, że bardzo często to nie ma z nimi nic wspólnego. Organizm potrafi działać na rezerwie miesiącami. Jednak gdy w końcu zaczyna brakować paliwa, zmęczenie jest pierwszym sygnałem ostrzegawczym.

Co jeśli to nie brak snu jest problemem?

Jedną z najczęstszych przyczyn przewlekłego zmęczenia jest niedobór żelaza, a dokładniej – niski poziom ferrytyny, czyli białka magazynującego ten pierwiastek. I tu pojawia się haczyk: morfologia krwi może wyglądać poprawnie, a organizm i tak działać na ostatnich zapasach. Właśnie dlatego wiele osób słyszy: „wyniki są w normie”, a nadal ledwo funkcjonuje w ciągu dnia. To nic innego jak efekt „pustych magazynów” w organizmie.

Dietetyczka mówi wprost: to częstsze, niż myślisz

Jak tłumaczy Paulina Ihnatowicz, u osób zgłaszających ciągłe zmęczenie bardzo często problemem nie jest brak snu, tylko niedostateczna ilość żelaza dostępnego dla tkanek. Gdy ferrytyna spada, komórki dostają mniej tlenu, a organizm zaczyna „oszczędzać energię”. Efekt? Czujesz się tak, jakbyś cały czas chodził na pół gwizdka.

Jeśli masz te objawy, to nie jest przypadek

Zmęczenie rzadko występuje samo. Często towarzyszą mu:

mgła w głowie i problemy z koncentracją,

zadyszka przy wchodzeniu po schodach,

zimne dłonie i stopy,

wypadanie włosów,

blada, sucha skóra,

częstsze infekcje.

Wiele osób ignoruje te sygnały, bo „da się z nimi żyć”. Problem w tym, że organizm nie wysyła ich bez powodu.

Co jeść, żeby energia faktycznie wróciła

Nie chodzi o kolejną „zdrową dietę”. Kluczowe są konkretne produkty, które dostarczają żelaza w formie najlepiej przyswajalnej. Najważniejsze źródła żelaza hemowego, czyli tego, które organizm wykorzystuje najefektywniej, to:

cielęcina i wołowina,

podroby (szczególnie wątróbka),

małże i ostrygi,

tłuste ryby jak sardynki.

Żelazo z produktów roślinnych – np. z fasoli, nasion czy orzechów – też ma znaczenie, ale wchłania się znacznie gorzej. Dlatego przy objawach zmęczenia sama dieta „lekka i roślinna” często nie wystarcza.

Jeden prosty trik, który robi różnicę

Jeśli sięgasz po żelazo niehemowe, zawsze łącz je z witaminą C. Natka pietruszki, papryka, cytrusy czy kiszonki potrafią wyraźnie zwiększyć jego przyswajalność. I teraz ważny twist, o którym mało kto mówi.

Kawa i herbata mogą sabotować cały efekt

Kawa i herbata wypite do posiłku potrafią zablokować wchłanianie żelaza nawet o kilkadziesiąt procent. Dlatego wiele osób „je dobrze”, a mimo to nie widzi żadnej poprawy. Jeśli chcesz odzyskać energię, odsuń kawę od posiłków bogatych w żelazo przynajmniej o godzinę. To drobna zmiana, która często decyduje o tym, czy dieta zadziała.

Zapamiętaj: Jeśli śpisz wystarczająco długo, a mimo to ciągle jesteś zmęczony, to nie jest kwestia charakteru ani braku motywacji. Bardzo często organizm po prostu nie ma z czego produkować energii. Żelazo i ferrytyna to jedne z pierwszych rzeczy, które warto wziąć pod lupę – zarówno na talerzu, jak i w badaniach.

Czasem wystarczy zmienić kilka produktów i jeden nawyk, żeby poczuć różnicę, zanim kolejna kawa przestanie działać.

