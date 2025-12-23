Kiedy jeść słodycze, żeby nie tyć? Dietetyczka zdradza porę, która robi różnicę

Słodycze uchodzą za „zakazany owoc” na diecie. Postrzeganie ich jednak w ten sposób na ogół przynosi więcej szkody niż pożytku i wcale nie pomaga w utrzymaniu szczupłej sylwetki. Wręcz przeciwnie – sprzyja przybieraniu na wadze. Odmawianie sobie przyjemności nierzadko rodzi bowiem frustrację i złość, co z kolei znacznie zwiększa ryzyko porzucenia „zdrowej diety” i powrotu do dawnych nawyków. Zamiast więc odmawiać sobie ulubionych słodkości, włącz je do jadłospisu. Zwróć jednak szczególną uwagę na, to kiedy po nie sięgasz. Ten niepozorny szczegół ma większe znaczenie niż myślisz.

Kiedy najlepiej jeść słodycze?

O tym, jaka pora na jedzenie słodyczy jest najlepsza opowiedziała w rozmowie z Odżywianie.Wprost.pl dietetyczka kliniczna Iwona Kibil. Jak zauważa specjalistka włączenie do jadłospisu słodkich przekąsek może pomóc w nawiązaniu „zdrowej” relacji z jedzeniem i paradoksalnie ułatwić proces odchudzania. Ważne, by przestrzegać przy tym paru prostych, ale istotnych zasad. Liczy się umiar i elastyczność. To one, a nie rygorystyczne zakazy, przynoszą najlepsze, długoterminowe efekty w zakresie utraty wagi.

Najlepszą porą na spożywanie słodyczy (zwłaszcza na diecie redukcyjnej) jest czas po posiłku. Ważne by był on zbilansowany. Powinien zawierać warzywa, białko i zdrowe tłuszcze, a także produkty bogate w błonnik. Dzięki temu pomaga stabilizować poziom cukru we krwi. Jedzenie słodkości w takim momencie minimalizuje gwałtowne skoki glukozy we krwi i zmniejsza ryzyko nagłych napadów głodu w późniejszym czasie. Ponadto zjedzenie ich po zbilansowanym posiłku może zredukować ilość zjadanych słodkości – wskazała Iwona Kibil.

Warto unikać wysokoprzetworzonych słodyczy i sięgać po te wytworzone na bazie naturalnych składników, na przykład płatków owsianych, suszonych lub świeżych owoców czy orzechów. Dobrym wyborem będzie też gorzka czekolada o wysokiej zawartości kakao (co najmniej 70 procent). Ten przysmak dostarcza bowiem wielu cennych związków o właściwościach antyoksydacyjnych i przeciwzapalnych.

Jaka jest najgorsza pora na jedzenie słodyczy?

Ekspertka przestrzega przed spożywaniem słodyczy „na pusty żołądek”. Takie działanie powoduje gwałtowny „skok” glukozy we krwi. Organizm reaguje szybkim wyrzutem insuliny, a po chwili spadkiem energii i wzmożoną ochotą na kolejną słodką przekąskę. To błędne koło, które samo się napędza.

