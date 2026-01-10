Te tanie produkty z Lidla dietetyk poleca bez wahania. Ta lista naprawdę pozwala oszczędzać

Dietetyk Michał Wrzosek sprawdził, czy najtańsze produkty z Lidla rzeczywiście są godne polecenia. Okazuje się, że niska cena może iść w parze z dobrym składem. Wystarczy wiedzieć, które produkty dokładnie wybrać. Czasem można trafić na prawdziwe perełki, które są zdrowe i jednocześnie pozwalają zaoszczędzić podczas codziennych zakupów.

Tańsze zamienniki popularnych produktów

Dietetyk Michał Wrzosek ocenił, czy najtańsze produkty z Lidla mają dobry skład. Specjalista najpierw sprawdził, czy odpowiednim wyborem będzie kupienie pieczywa w tym supermarkecie, które jest dość tanie. Wybór eksperta padł na chleb żytni bez drożdży, który kosztuje tylko 3,85 zł, ma krótki i dobry skład, a do tego zawiera dużo błonnika pokarmowego (prawie 6 gramów). Składnik ten sprawia, że czujemy się dłużej syci, ale wpływa też pozytywnie na pracę naszych jelit.

Wiele osób smaruje pieczywo różnego rodzaju serkami. Można kupić ten marki „Almette”, jednak jest on dość drogi — kosztuje aż 6,50 zł. Znacznie lepszym wyborem jest tańsza alternatywa, którą znajdziesz w Lidlu. Chodzi o serek „Fromello”, który poleca dietetyk. Ma taki sam skład, a jest o 2,50 zł tańszy. Warto zastanowić się też nad tym, jaki serek wiejski wrzucamy do koszyka.

Serek wiejski „Pilos” ma taki sam skład i takie samo makro jak serek wiejski „Piątnicy”, ale jest o 70 gr tańszy.

Co jeszcze warto kupić?

Ekspert od zdrowego odżywiania zauważył też, że popularna woda marki „Żywiec” jest bardzo droga. Kosztuje 2,40 zł za jeden litr. Do tego ma mało składników mineralnych. Znacznie lepszym wyborem będzie woda marki „Saguaro”, którą dostaniesz w Lidlu.

Jest trzy razy tańsza i ma więcej składników mineralnych — powiedział Michał Wrzosek.

Podpowiedział także, jakie płatki owsiane warto kupić. Jak zauważył, najtańsze w całym Lidlu, a przy tym najzdrowsze, są płatki marki „Crownfield”. Koniecznie też sprawdź, czy trzeba gotować płatki owsiane. Odpowiedź może cię zaskoczyć.

