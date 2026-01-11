Miał ratować dietę Polaków w PRL-u. Dziś naukowcy odkrywają go na nowo

Kryl to drobny morski skorupiak, który miał być odpowiedzią na niedobory białka i mięsa w czasach PRL-u. Ostatecznie nie trafił masowo na polskie stoły, ale naukowcy nie zapomnieli o jego potencjale. Wręcz przeciwnie — dziś kryl wraca, choć w zupełnie innej roli.

Kryl nie był „hitem”, ale ambitnym projektem

W latach 70. Polska uczestniczyła w połowach kryla u wybrzeży Antarktydy. Liczono, że stanie się on tanim i wydajnym źródłem białka. Problemem okazały się jednak trudności technologiczne, specyficzny smak i niska akceptacja konsumentów. Kryl pojawiał się w formie past czy półproduktów, ale nigdy nie stał się elementem codziennej diety Polaków. To ważne rozróżnienie — kryl badano i promowana, ale nie był jadany powszechnie.

Co sprawia, że naukowcy nadal się nim interesują?

Mięso kryla charakteryzuje się wysoką wartością odżywczą. Zawiera pełnowartościowe białko, czyli takie, które dostarcza wszystkich niezbędnych aminokwasów. Jest ono lekkostrawne i dobrze przyswajalne, co czyni je interesującym z punktu widzenia żywienia człowieka.

Szczególną uwagę zwracają też kwasy tłuszczowe omega-3 — EPA i DHA. W krylu są one związane z fosfolipidami, a nie (jak w większości ryb) z trójglicerydami. Badania wskazują, że taka forma może sprzyjać dobrej biodostępności, choć nie ma jednoznacznych dowodów, że jest ona wyraźnie lepsza niż w przypadku ryb.

Dodatkowym atutem kryla jest astaksantyna — naturalny barwnik i silny przeciwutleniacz, który chroni tłuszcze przed utlenianiem i odpowiada za charakterystyczne różowo-czerwone zabarwienie skorupiaka. To właśnie ona stabilizuje olej z kryla, zapobiegając jego jełczeniu bez konieczności dodawania dużej ilości sztucznych konserwantów.

Dlaczego dziś nie jemy kryla?

Współcześnie kryl praktycznie nie funkcjonuje w Europie jako żywność. Zadecydowały o tym nie tylko względy logistyczne i środowiskowe, ale również poważne bariery technologiczne. Jedną z nich była wysoka zawartość fluoru w pancerzykach kryla. Związki fluoru w takich ilościach mogą być toksyczne dla człowieka, dlatego mięso wymagało szybkiego i kosztownego oddzielenia od osłon chitynowych. Bez tego procesu produkt stawał się niezdatny do spożycia, co w realiach PRL-u skutecznie przekreśliło szanse kryla na masowe zastosowanie jako „mięsa przyszłości”.

Zamiast tego kryl znalazł zastosowanie w suplementacji — głównie w postaci oleju zamkniętego w kapsułkach. Warto jednak pamiętać, że suplement diety nie jest zamiennikiem ryb i nie powinien być traktowany jako ich pełnoprawny odpowiednik w jadłospisie.

Czy warto zainteresować się krylem?

Jeśli patrzymy na kryla jako na ciekawostkę żywieniową i źródło dobrze przebadanych składników — zdecydowanie tak. To przykład produktu, który nie sprawdził się jako masowa żywność, ale znalazł swoje miejsce w nowoczesnej dietetyce. Historia kryla pokazuje też, jak bardzo zmieniło się nasze podejście do jedzenia — dziś liczy się nie tylko ilość, ale jakość, biodostępność składników i wpływ na środowisko.

