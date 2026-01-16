Kiedy wrzucać mięso i warzywa do rosołu? Doświadczone kucharki są zgodne

W wielu polskich domach właśnie w weekend najczęściej gotuje się rosół. To już swego rodzaju tradycja. Zazwyczaj podaje się go w niedzielę, a w poniedziałek „przerabia” się na zupę pomidorową, dodając koncentrat. Najsmaczniejszy zazwyczaj gotują nasze mamy i babcie, czyli doświadczone gospodynie domowe. Warto więc czerpać z ich wiedzy i umiejętności.

Kiedy dodawać mięso i warzywa do rosołu?

Ja od mojej babci nauczyłam się tego, kiedy wrzucać do rosołu mięso i warzywa. Okazuje się, że wbrew pozorom wcale nie jest to tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać. Najważniejsza zasada mówi, by mięso zawsze wrzucać do zimnej wody. Należy je więc włożyć do garnka jako pierwsze i zalać. Włożenie mięsa do wrzątku spowoduje szybkie ścięcie białka na zewnątrz. I choć mięso będzie smaczne, to sam wywar stanie się pozbawiony smaku, aromatu i koloru.

Po zagotowaniu mięsa na powierzchni wywaru pojawią się szumowiny. Zbierz je łyżką cedzakową. Gdy mięso się już podgotuje, dodaj warzywa. Gotują się znacznie szybciej niż mięso, a więc wrzucone na samym początku po ugotowaniu rosołu byłyby miękkie (miałyby wręcz konsystencję miazgi) i niesmaczne.

Ważne jest też, by jako pierwsze wrzucić twarde warzywa, takie jak marchew, pietruszka czy seler. Razem z nimi możesz też dodać cebulę. Na ostatnie 30 minut gotowania do garnka wrzuć miękkie i aromatyczne warzywa, takie jak por czy kapusta. Jeśli będą gotować się zbyt długo, to mogą zdominować smak zupy.

O czym pamiętać gotując rosół?

Pamiętaj też, że rosół nie może „bulgotać”, powinien jedynie delikatnie „pyrkać” na ogniu. Istotny jest również wybór mięsa – najlepszy rosół powstaje z różnych gatunków. Sama pierś z kurczaka to za mało. Możesz połączyć drób z wołowiną, która nada zupie ciemniejszego koloru. W ten sposób rosół nabierze naprawdę wyjątkowego aromatu. Ważne jest też, by dodawać mięso z kością. To właśnie z nich (a także z chrząstek i szpiku) uwalnia się kolagen. Jest nie tylko bardzo zdrowy, ale sprawia też, że bulion jest cudownie esencjonalny.

Istotne jest też, by zupę solić na samym końcu. Słona woda utrudnia oddawanie smaku składnikom do wywaru. Jeśli posolisz na początku, otrzymasz smaczne mięso, ale słaby, jałowy wywar. Nie zapomnij również o przyprawach. Jeżeli czujesz, że „czegoś” brakuje twojej zupie, to wypróbuj takie naturalne dodatki, jak na przykład lubczyk, imbir czy goździki.

