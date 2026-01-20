Seniorzy powinni zajadać zamiast suszonych śliwek. Jelita chodzą „jak w zegarku”

Zdrowa dieta jest podstawą dobrego samopoczucia i sprawnego funkcjonowania całego organizmu. Jest to niezwykle istotne, zwłaszcza w przypadku seniorów. Powinni oni zwracać uwagę na spożycie białka oraz witamin i minerałów. Istotne jest również unikanie nadmiaru soli, cukru i przetworzonej żywności, aby chronić serce i układ krążenia. Osoby starsze dość często borykają się z problemami trawiennymi, takimi jak między innymi zaparcia lub wolniejsze trawienie. W takich sytuacjach sięgają czasami po naturalne sposoby, które wesprą ich układ pokarmowy. Do najbardziej znanych zalicza się spożywanie suszonych śliwek. Istnieje jednak jeszcze lepszy produkt o takim działaniu. Mowa o kiwi.

Jedz to zamiast suszonych śliwek

Zawierają one unikalny enzym – aktynidynę. Wspomaga on rozkład białek (na przykład mięsa, roślin strączkowych, nabiału). Realnie przyspiesza to proces trawienia, a w konsekwencji zapobiega uczuciu „ciężkości” po posiłku. To jednak nie wszystko, ponieważ ten owoc zawiera również błonnik pokarmowy, co z kolei jest bardzo ważne w przypadku zaparć.

Przewaga kiwi nad suszonymi śliwkami polega również na tym, że nie zawiera ono sorbitolu, w który bogaty jest ten drugi owoc. Fermentuje on w jelitach i u wielu osób powoduje wzdęcia brzucha i dyskomfort. Kiwi ma niską zawartość fermentujących cukrów, dzięki czemu jest bezpiecznym wyborem dla osób z wrażliwymi jelitami.

W czasopiśmie The American Journal of Gastroenterology opublikowano badanie, w którym porównano spożycie owoców kiwi z suszonymi śliwkami i babką płesznik. Kiwi znacznie rzadziej wywoływało wzdęcia i ból brzucha, a pacjenci oceniali tę metodę lepiej. Chodzi o badanie pod tytułem „Exploratory Comparative Effectiveness Trial of Green Kiwifruit, Psyllium, or Prunes in US Patients With Chronic Constipation”.

Jakie jeszcze właściwości ma kiwi?

Kiwi jest również bogate w witaminę C, która wspiera odporność. Jest to bardzo ważne w zimie, gdy częściej dopadają nas różnego rodzaju infekcje. Kiwi jest też jednym z niewielu owoców, które świetnie wpływają na nasz sen – warto zjeść je na godzinę przed położeniem się do łóżka. W ten sposób szybciej zaśniesz, a rano wstaniesz bardziej wypoczęty. Ten owoc zawiera także potas, który pomaga regulować ciśnienie tętnicze.

