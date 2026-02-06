To warzywo wygrywa każdy ranking. Ma niemal zero kalorii, a daje maksimum składników

Amerykańscy badacze porównali 47 warzyw i owoców, sprawdzając, które z nich dostarczają najwięcej kluczowych składników odżywczych w przeliczeniu na kalorie. Pod uwagę wzięto m.in. witaminy A, C, K i z grupy B, a także potas, wapń, żelazo, białko i błonnik.

Najzdrowsze warzywo świata według naukowców

Zwycięzca był bezkonkurencyjny. Rukiew wodna jako jedyna uzyskała maksymalny wynik. W praktyce oznacza to, że nawet niewielka porcja dostarcza wyjątkowo dużo cennych związków, nie obciążając przy tym bilansu energetycznego.

Już około 30 gramów tej rośliny pokrywa dzienne zapotrzebowanie na witaminę K, niezbędną dla prawidłowej krzepliwości krwi i zdrowych kości. Rukiew dostarcza także witaminę C i A oraz zestaw minerałów, takich jak wapń, magnez i potas. Dzięki wysokiej zawartości antyoksydantów jej regularne spożywanie wiąże się z niższym ryzykiem chorób przewlekłych, w tym tych związanych z układem krążenia.

Drugie miejsce: warzywo niedoceniane, a dostępne wszędzie

Na drugim miejscu zestawienia znalazła się kapusta pekińska, która zdobyła 91,99 punktu. To przykład warzywa, które nie robi wrażenia wyglądem, ale wygrywa składem. Przy bardzo niskiej kaloryczności – około 12–16 kcal na 100 g – dostarcza witamin z grupy B oraz solidną porcję witaminy C.

Zawarty w niej błonnik wspiera pracę jelit i zwiększa uczucie sytości, co ma znaczenie przy kontroli masy ciała. Kapusta pekińska ma również charakter zasadotwórczy, dlatego dobrze równoważy cięższe, bardziej obciążające posiłki. To właśnie ona stanowi bazę kimchi – fermentowanej potrawy, której korzystny wpływ na zdrowie wynika z obecności bakterii fermentacji mlekowej.

Trzecie miejsce należy do warzywa mylonego z botwinką

Podium zamyka boćwina, oceniona na 89,27 punktu. Choć bywa mylona z botwinką, jest inną rośliną i jednym z najbogatszych źródeł witaminy K w diecie. Dostarcza także witaminę A, istotną dla wzroku i odporności, oraz witaminy C i E, które chronią komórki przed stresem oksydacyjnym.

Boćwina zawiera żelazo, kwas foliowy oraz magnez, potas i wapń. Obecny w niej kwas syringowy może spowalniać rozkład węglowodanów do cukrów prostych, co sprzyja stabilniejszemu poziomowi glukozy we krwi.

Wniosek, który nie każdemu się spodoba

Nie każde warzywo działa tak samo. Można jeść „dużo zielonego” i nadal dostarczać organizmowi niewiele. A można wybierać produkty, które robią realną różnicę przy niewielkiej porcji.

Rukiew wodna, kapusta pekińska i boćwina to ścisła czołówka gęstości odżywczej. Nie są dodatkiem do diety. Są jej najmocniejszym fundamentem.

