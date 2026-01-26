Jesz szpinak, a żelazo i tak się nie wchłania. Dietetyczka mówi jasno, co robisz źle

Szpinak z uwagi na swoje dobroczynne właściwości powinien być stałym elementem naszej diety. Jest on bogaty w żelazo, które wspiera prawidłowe funkcjonowanie całego organizmu. Jest niezbędne do produkcji hemoglobiny, przez co umożliwia transport tlenu we krwi. W konsekwencji zapobiega to między innymi osłabieniu i zmęczeniu.

Jak jeść szpinak? Rada ekspertki

Szpinak nie podniesie twojej ferrytyny, jeśli jesz go w niewłaściwy sposób – powiedziała dietetyczka dr Hanna Stolińska.

Ekspertka poleca spożywać go na ciepło. Powinien być lekko duszony lub blanszowany. Wyjaśniła też, dlaczego jedzony w ten sposób wchłania się lepiej:

Gotowanie częściowo rozkłada szczawiany, więc żelazo staje się trochę bardziej dostępne.

Jak dodała specjalistka od zdrowego odżywiania – po ugotowaniu szpinak traci swoją objętość, więc po prostu zjesz go więcej, a przez to dostarczysz do swojego organizmu więcej dobroczynnych substancji. Surowy szpinak zawiera jednak za to więcej witaminy C.

Z czym łączyć szpinak?

Zawsze dodawaj witaminę C (surowe warzywa i owoce), korzystaj z namaczania, fermentacji i kiełkowania. Zakwas z buraków najlepiej pić przed śniadaniem – wspiera jelita i pośrednio wchłanianie minerałów – wyjaśniła dietetyczka.

Szpinaku z kolei nie należy łączyć w tym samym posiłku z:



nabiałem,

jajkami,

kawą,

herbatą,

kakao/czekoladą,

suplementami wapnia i magnezu.

Wprowadź powyższe produkty do jadłospisu około 1–2 godziny po zjedzonym posiłku, który zawierał szpinak.

Inne produkty bogate w żelazo

Rozróżniamy żelazo hemowe i niehemowe. Żelazo hemowe występuje w produktach, które są pochodzenia zwierzęcego, natomiast niehemowe znajduje się przede wszystkim w produktach roślinnych i wchłania się gorzej. Do najlepszych źródeł tego pierwszego zalicza się przede wszystkim wątróbkę i podroby.

Z kolei, poza szpinakiem, produktami roślinnymi bogatymi w żelazo, są:



pestki dyni,

sezam i tahini,

strączki (soczewica, ciecierzyca, fasola),

tofu i tempeh,

kasza gryczana,

quinoa,

amarantus,

płatki owsiane górskie,

orzechy nerkowca i migdały,

słonecznik,

siemię lniane,

nasiona konopi,

jarmuż,

boćwina,

brokuł,

brukselka,

natka pietruszki,

liście buraka,

suszone morele,

rodzynki,

śliwki suszone,

melasa trzcinowa.

Specjalistka zauważa również, że należy badać poziom ferrytyny i żelaza, a gdy wyniki nie rosną mimo diety, trzeba sprawdzić przyczyny utraty lub hamowania wchłaniania, na przykład zrobić badania pod kątem pasożytów, H. pylori, SIBO, stanów zapalnych.

