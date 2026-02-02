Większość Polaków je to właśnie tak. Przy wysokim cukrze to najgorszy wybór

Podwyższony poziom cukru we krwi lub cukrzyca to stan, który wymaga od nas wprowadzenia do swojego życia nawyków poprawiających zdrowie. Jednym z nich, zdaniem dietetyka dr Bartosza Kulczyńskiego, jest ograniczenie spożywania pewnych produktów lub dań.

Tego unikaj przy podwyższonym cukrze

Jednym z nich są ziemniaki. Jeśli borykasz się z podwyższonym cukrem, nie powinieneś jeść ich na co dzień. Ekspert podkreślił, że nie trzeba z tego całkowicie rezygnować, a jedynie ograniczyć ich ilość w diecie. Mają one bowiem wysoki indeks glikemiczny. Oznacza to, że po ich spożyciu poziom glukozy we krwi rośnie szybko i gwałtownie.

I o ile u osób zdrowych nie jest to aż tak duży problem, tym bardziej że najnowsze badania z tego roku pokazują wprost, że jedzenie ziemniaków nie przyczynia się do rozwoju cukrzycy, to jednak u osób, które już doświadczają podwyższonego poziomu glukozy we krwi, warzywo to nie jest najlepszym wyborem – powiedział ekspert.

Zaznaczył przy tym, że jeśli takie osoby raz na jakiś czas zjedzą ziemniaki na obiad, to nic się nie stanie. Jeśli jednak będą robić to częściej, nie będzie to już obojętne dla ich zdrowia przy wspomnianej chorobie.

Zauważył również, że najgorszą formą ziemniaków dla osób z cukrzycą jest purée ziemniaczane, ponieważ podczas ubijania ziemniaków rozrywana jest ich struktura.

To sprawia, że obecna w nich skrobia, czyli pewien rodzaj węglowodanów, staje się bardziej dostępna dla naszych enzymów trawiennych. Czyli takie purée z ziemniaków szybciej strawimy. A to oznacza, że skrobia w nich obecna szybciej uwolni pojedyncze cząsteczki cukru, które gwałtownie podniosą poziom glukozy we krwi – wyjaśnił.

Jakie ziemniaki są najbardziej zdrowe?

Dietetyk zdradził również, że najbardziej zdrową formą ziemniaków są te, które najpierw ugotujemy, a później schłodzimy w lodówce przez kilkanaście godzin, zanim je spożyjemy.

Wynika to z faktu, że część skrobi obecnej w ziemniakach ulega przekształceniu w tak zwaną skrobię oporną, czyli skrobię, która nie jest trawiona w jelitach i wchłaniana do krwi, a to oznacza, że nie podnosi poziomu glukozy we krwi – powiedział ekspert.

Dlatego właśnie lepszym rozwiązaniem jest spożywanie ziemniaków najpierw schłodzonych, które później można odgrzać lub zjeść „na zimno”, na przykład jako dodatek do sałatki.

Czytaj też:

Chcesz schudnąć bez ciągłego głodu? Dietetyczka wskazuje produkty, które naprawdę sycąCzytaj też:

Jeśli już jesz w McDonald’s, zamów to. Dietetyczka wskazuje najlżejszą opcję