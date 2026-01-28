Dietetyk ostrzega: to najgorsze oleje do smażenia. Polacy wciąż popełniają ten błąd

Smażenie to jedna z najpopularniejszych metod obróbki termicznej. Przygotowanie potraw w ten sposób jest szybkie, a do tego dzięki temu mają apetyczną, chrupiącą skórkę. Niektórzy używają do smażenia masła lub smalcu, jednak najczęściej wybieramy olej. Nie tylko zapobiega on przywieraniu do patelni, ale też podkreśla smak wielu dań.

Na tych olejach nie smaż!

W sieci istnieje wiele rozbieżnych materiałów na temat tego, jakie oleje nadają się do smażenia, a jakich zdecydowanie powinniśmy unikać. Dietetyk dr Bartosz Kulczyński opublikował na YouTube nagranie na ten temat. Wśród „zakazanych olejów roślinnych do smażenia” ekspert wyróżnił:

olej lniany,

olej kukurydziany,

olej krokoszowy,

olej sezamowy,

olej sojowy,

olej słonecznikowy.

Specjalista od zdrowego odżywiania zaznaczył jednak, że w przypadku oleju słonecznikowego w sprzedaży dostępny jest tzw. wysokooleinowy olej słonecznikowy. Charakteryzuje się on wysoką zawartością jednonienasyconych kwasów tłuszczowych. Ten rodzaj oleju słonecznikowego może być wykorzystywany do smażenia.

Natomiast wszystkie pozostałe oleje, które przed chwilą wymieniłem, charakteryzują się wysoką zawartością wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, co dyskwalifikuje ich wykorzystanie do smażenia – wyjaśnił.

Kwestią sporną jest za to olej rzepakowy rafinowany.

Z jednej strony zawiera wysokie ilości jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, co oznaczałoby, że jest idealny do smażenia, natomiast z drugiej strony należy pamiętać, że zawiera też duże ilości fitosteroli, które pod wpływem wysokiej temperatury ulegają utlenianiu do szkodliwych dla zdrowia oksyfitosteroli – powiedział.

Podsumował, że choć można na nim smażyć, to są inne oleje, które będą znacznie lepszym wyborem.

Na jakich olejach można smażyć?

Do smażenia najlepiej nadaje się:



oliwa z oliwek,

olej z awokado,

olej ryżowy,

olej palmowy,

olej kokosowy,

wysokooleinowy olej słonecznikowy.

Do długotrwałego smażenia najlepiej wykorzystać olej palmowy i olej kokosowy.

Czy można smażyć na maśle?

Do smażenia nie nadaje się także zwykłe masło, ponieważ ma ono zbyt niską temperaturę dymienia. Jak wyjaśnił dietetyk – wynosi ona zaledwie 150 stopni Celsjusza.

Czyli jest to temperatura poniżej tej, którą jesteśmy w stanie wytworzyć w warunkach domowych – powiedział.

Zauważył jednak, że jest tu pewien wyjątek, ponieważ jego zdaniem masło możemy stosować do smażenia jajecznicy. Wynika to z tego, że do smażenia tej potrawy wymaga nieco niższej temperatury.

Czytaj też:

To nie jest zwykły kefir. Produkt z Lidla bez mleka zaskoczył nawet dietetyczkęCzytaj też:

Ekspertka nie ma wątpliwości: te produkty tylko udają masło. Też ich używasz?