Jesz kolację o tej porze? Metabolizm tego nie wybacza

Kolację jemy o różnych porach. Czasami jest to późne popołudnie, a niekiedy moment tuż przed zaśnięciem. Zależy to między innymi od rytmu dnia i naszych obowiązków. Zdarza się też, że decyduje o tym nasz nastrój, godzina ostatniego posiłku albo zwykły głód. Choć dla wielu osób pora kolacji wydaje się sprawą drugorzędną, badania naukowe pokazują coś zupełnie innego.

Najgorsza pora na jedzenie kolacji

Dietetyk dr Bartosz Kulczyński opublikował na YouTube nagranie, w którym zauważył, że to, co robimy na kilka godzin przed snem, wpływa na nasze zdrowie bardziej, niż nam się wydaje. Dotyczy to między innymi jedzenia. Ważne jest oczywiście to, po jaką żywność sięgamy, ale istotna jest też pora spożywania posiłku. Okazuje się, że na ten temat powstało wiele prac naukowych.

Otóż publikacje z 2024 i 2025 roku jasno pokazują, że późne spożywanie posiłków zaburza cały nasz metabolizm. Wprost dowiedziono, że nocne jedzenie powoduje istotne zmiany w parametrach nerkowych i wątrobowych, zaburza wydzielanie hormonów, w tym przyczynia się do wzrostu poziomu kortyzolu, czyli hormonu stresu – powiedział specjalista od zdrowego odżywiania.

Dodał również, że podnosi się wtedy też stężenie wskaźników stanu zapalnego. Zakłóca to także uwalnianie neuroprzekaźników, takich jak serotonina i dopamina, a do tego obniżony zostaje poziom melatoniny, czyli kluczowego hormonu snu.

Do tego warto wiedzieć, że w godzinach późnowieczornych czy nocnych nasz organizm gorzej radzi sobie z regulacją poziomu glukozy po posiłku, co oczywiście potwierdzają badania naukowe – wyjaśnił.

To oznacza, że częste nocne posiłki, szczególnie obfitujące w węglowodany, sprzyjają wahaniom stężenia cukru we krwi i długoterminowo mogą sprzyjać rozwojowi cukrzycy typu 2.

Oczywiście im większe ilości jedzenia będziemy spożywali w późnych godzinach wieczornych, tym gorzej – dodał.

Objadanie się na noc a choroby serca

Ekspert wyjaśnił, że badanie z 2023 roku pokazało, że osoby, które się przejadają na noc, mają niemal dwukrotnie wyższe ryzyko przedwczesnej śmierci z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Istotne jest również to, że samo jedzenie przed snem, ale w umiarkowanych ilościach nie jest aż tak szkodliwe, jak objadanie się przed pójściem spać. Dlatego zwracaj uwagę na porę kolacji oraz ilość spożywanego jedzenia.

Chodzi o badanie pod tytułem „Late-Night Overeating and All-Cause and Cardiovascular Disease Mortality in Adults Aged ≥ 50: A Cohort Study”. I choć dotyczyło ono osób w wieku 50 lat i starszych, to powinno być lekcją dla każdego z nas.

„Wobec tych informacji zachęcam, żeby ostatni posiłek w ciągu dnia spożywać o niezbyt późnej porze. Naukowcy wskazują, że najlepiej, żeby było to przed godziną 22 lub dwie do trzech godzin przed pójściem spać” – podsumował ekspert.

