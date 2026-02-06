Ten jogurt seniorzy powinni mieć w lodówce. Jeden kubeczek robi różnicę

Seniorzy to grupa osób, która szczególnie powinna dbać o swoje zdrowie. Niezwykle ważna jest ich dieta – musi być bogata w witaminy, minerały oraz białko. Prawidłowe odżywianie pomaga utrzymać dobrą kondycję fizyczną, zmniejsza ryzyko wielu chorób oraz podnosi odporność. Dietetyk dr Bartosz Kulczyński opublikował nagranie, w którym szczególnie polecił jeden produkt.

Najlepszy jogurt dla seniorów

Chodzi o konkretny rodzaj jogurtu. Jest to skyr – jogurt typu islandzkiego, który staje się coraz popularniejszy w naszym kraju. Jest on gęstszy od zwykłego jogurtu. Dietetyk Bartosz Kulczyński zaznaczył też, że może zawiera nawet trzy razy więcej białka.

Jedno 150-gramowe opakowanie ma nawet 8 gramów białka, czyli niemal tyle samo, co jedna standardowa porcja mięsa. Warto też zaznaczyć, że białko obecne w skyrze jest pełnowartościowe – przekonuje ekspert.

Dlaczego białko jest ważne w diecie seniorów?

Białko jest bardzo istotne w diecie seniorów. Wspiera między innymi walkę z sarkopenią, czyli utratą masy mięśniowej. Pomaga dbać o zdrowie kości oraz przyspiesza regenerację.

Zapotrzebowanie na białko u osób starszych jest nieco wyższe niż u osób dorosłych. Niedobór białka jest rosnącym problemem wśród seniorów. Bez odpowiedniej ilości białka organizmowi trudniej jest walczyć z infekcjami, łatwiej powstają siniaki, krwiaki i odleżyny, a rany goją się wolniej. Poza tym niedobór białka wpływa także na apetyt osoby starszej – podaje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej.

Poza jedzeniem skyru, aby zwiększyć ilość białka w diecie, można na przykład zamiast płatków owsianych na wodzie przygotować je na mleku. Jasne pieczywo warto z kolei zastąpić pełnoziarnistym razowym.

Dlaczego skyr wygrywa ze zwykłym jogurtem?

Zwykły jogurt często tylko udaje zdrowy wybór. Ma mało białka, za to bywa dosładzany i szybko przestaje sycić. Dla seniorów to słaby układ — brzuch pełny, a mięśnie nadal głodne. Tu właśnie jest miejsce na skyr, który działa inaczej.

Jest gęsty, konkretny i dostarcza wyraźnie więcej białka w tej samej porcji. Dzięki temu lepiej syci, wolniej podnosi poziom cukru i realnie wspiera mięśnie, które z wiekiem najszybciej słabną. To nie jest „kolejny jogurt”, tylko produkt, który coś wnosi, a nie tylko zajmuje miejsce w lodówce.

Dla seniorów to szczególnie ważne, bo przy mniejszym apetycie każdy kęs powinien pracować na korzyść organizmu, a nie być pustym zapychaczem.

Jak wykorzystać skyr?

Skyr można zjeść bez dodatków, ale dobrze komponuje się ze świeżymi owocami i orzechami. Sprawdza się jako dodatek do owsianki lub koktajlu, nadaje się też do zabielania zup. Można przygotować z niego pastę kanapkową albo wykorzystać jako bazę do sernika na zimno. To produkt prosty, ale bardzo elastyczny w kuchni.

