Na czym najlepiej smażyć? Dietetyk wskazał numer jeden. Wielu wybiera inaczej

Smażenie jest jedną z najpopularniejszych metod obróbki termicznej. Nie każdy olej nadaje się jednak do tego – niektóre tracą swoje wartości odżywcze pod wpływem wysokiej temperatury, inne mogą wydzielać szkodliwe związki. Dietetyczka Dominika Hatala w opublikowanym na Instagramie materiale przygotowała zestawienie najlepszych tłuszczów do smażenia.

Najlepszy tłuszcz do smażenia

Według specjalistki od zdrowego odżywiania najlepszym tłuszczem do smażenia jest oliwa z oliwek. Zauważyła, że najlepiej smażyć na niej krótko i na średnim ogniu.

Polifenole i działanie przeciwzapalne sprawiają, że to najlepszy wybór na co dzień – powiedziała.

Wspomniane przez nią polifenole mają działanie antyoksydacyjne. Chronią komórki przed stresem oksydacyjnym, ale także wspierają zdrowie serca i układu krążenia. Dzięki temu oliwa z oliwek nie tylko służy do obróbki termicznej, ale też ma dodatkowe właściwości prozdrowotne. Pamiętaj jednak, że zbyt wysoka temperatura może zniszczyć cenne polifenole i pogorszyć jakość tłuszczu.

Na czym jeszcze można smażyć?

Miejsce drugie należy z kolei do oleju z awokado, który raczej nie jest zbyt popularnym tłuszczem do smażenia w naszym kraju.

Bardzo wysoki punkt dymienia i korzystny skład tłuszczów. Świetny do wyższych temperatur – powiedziała dietetyczka.

Wysoki punkt dymienia oznacza, że dany tłuszcz można bezpiecznie podgrzać do wyższej temperatury. Na miejscu trzecim znalazł się olej rzepakowy. Ma neutralny smak, dobry profil kwasów tłuszczowych (jego skład jest uznawany za korzystny dla zdrowia), a do tego jest bardzo uniwersalny do używania na co dzień.

Numer cztery polecany przez dietetyczkę to olej kokosowy rafinowany.

Stabilny w wysokiej temperaturze, ale również bogaty w tłuszcze nasycone – powiedziała.

Piąte miejsce zajęło masło klarowane. Jak wyjaśniła ekspertka, ma ono wysoki punkt dymienia.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o wybór tłuszczu do smażenia

Jaki tłuszcz jest najlepszy do codziennego smażenia?

Według dietetyk Dominiki Hatali numerem jeden jest oliwa z oliwek. Dzięki zawartości polifenoli wykazuje działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne, co wspiera zdrowie serca. Należy jednak pamiętać, aby smażyć na niej krótko i na średnim ogniu, by nie zniszczyć jej cennych właściwości.

Na czym najlepiej smażyć w bardzo wysokich temperaturach?

Do obróbki termicznej w wysokich temperaturach najlepiej nadaje się olej z awokado. Charakteryzuje się on bardzo wysokim punktem dymienia oraz korzystnym składem kwasów tłuszczowych, co czyni go bezpiecznym wyborem przy intensywnym nagrzewaniu patelni.

Czy olej rzepakowy jest dobrym wyborem do smażenia?

Tak, olej rzepakowy zajął trzecie miejsce w zestawieniu. Jest ceniony za neutralny smak oraz dobry profil kwasów tłuszczowych. Dzięki swojej uniwersalności świetnie sprawdza się w codziennej kuchni do różnych rodzajów potraw.

Czym różni się masło klarowane od zwykłego masła w kontekście smażenia?

Masło klarowane jest znacznie stabilniejsze i ma wyższy punkt dymienia niż zwykłe masło, co pozwala na bezpieczniejsze smażenie bez szybkiego przypalania się tłuszczu. Należy jednak pamiętać, że podobnie jak olej kokosowy, zawiera ono głównie tłuszcze nasycone.

Czytaj też:

To nie chia ani awokado. Ten egzotyczny owoc wspiera wzrok i odpornośćCzytaj też:

Te słodkie wypieki z Biedronki mają po 500 kcal. Dietetyczka mówi wprost