To najgorsza godzina na kawę. Kortyzol rośnie nawet o 75%, a większość pije właśnie wtedy

Poranna kawa to obowiązkowy rytuał dla wielu z nas, bez niego trudno wyobrazić sobie początek dnia. Wiele osób pije ją niemal od razu po przebudzeniu. Problem w tym, że moment jej wypicia może mieć znaczenie dla tego, jak zadziała na organizm. Sięganie po kawę zaraz po otwarciu oczu nie zawsze jest najlepszym wyborem.

Najgorszy moment na picie kawy

Dietetyk Bartek Szemraj w opublikowanym nagraniu na YouTube wyjaśnił, jaki jest najgorszy moment na picie kawy.

Moim zdaniem najgorsza godzina na picie kawy to pierwsza godzina po przebudzeniu. Im wcześniej po obudzeniu pije się kawę, tym gorzej – powiedział specjalista od zdrowego odżywiania.

Wyjaśnił, że zaraz po obudzeniu nasz organizm produkuje zwiększoną ilość kortyzolu. Jak wytłumaczył dietetyk – jego zadaniem jest nas naturalnie wybudzić, podnieść ciśnienie i przygotować do działania.

Chodzi o tzw. poranną odpowiedź kortyzolu. Między 30. a 45. minutą po przebudzeniu poziom kortyzolu we krwi wzrasta o ok. 50–75 procent. Mobilizuje to organizm do działania. Kofeina zawarta w kawie również stymuluje kortyzol. Pijąc kawę w momencie, gdy organizm i tak produkuje go najwięcej, fundujesz sobie „podwójne uderzenie”. Lepiej więc wstrzymać się z pierwszą kawą przez około godzinę po obudzeniu, a zamiast tego napić się szklanki ciepłej wody.

Inne błędy podczas picia kawy

Z kolei dietetyk dr Bartosz Kulczyński w jednym z opublikowanych nagrań również wypowiedział się na temat pory picia kawy, z tym że on przestrzegł przed spożywaniem tego napoju zbyt późno. Może to bowiem spowodować problemy ze snem.

Mam tu na myśli zarówno kłopoty z zaśnięciem, jak również zmniejszenie wydajności samego snu, który staje się po prostu mniej regenerujący – powiedział ekspert.

Dodał, że jedno z obszernych opracowań naukowych z 2023 roku dowiodło, że aby kawa nie obniżyła jakości naszego snu, najlepiej spożywać ją minimum 9 godzin przed pójściem spać. Chodzi o badanie pod tytułem „The effect of caffeine on subsequent sleep: A systematic review and meta-analysis”.

Oczywiście jest to uśrednione założenie, ponieważ każdy z nas w nieco innym tempie metabolizuje kofeinę obecną w kawie i każdy z nas może nieco inaczej odczuwać jej wpływ na sen. Niemniej te 9 godzin przed snem można uznać za bezpieczną granicę dla większości z nas – podsumował specjalista.

