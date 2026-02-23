3–4 kawy dziennie a „wiek biologiczny”. Naukowcy sprawdzili zaskakującą zależność

Analiza zespołu z King’s College London wykazała, że u osób pijących określoną liczbę filiżanek dziennie markery starzenia komórkowego wypadały korzystniej. Gdzie jednak leży granica między potencjalną korzyścią a ryzykiem?

Co dokładnie odkryli naukowcy z Londynu?

Badanie przeprowadzone przez zespół z King’s College London oraz norweskich badaczy skupiło się na specyficznej grupie: osobach z ciężkimi zaburzeniami psychicznymi. Wybór ten był celowy, ponieważ ta populacja statystycznie częściej zmaga się z przyspieszonym starzeniem biologicznym.

Naukowcy przeanalizowali długość telomerów (ochronnych końcówek chromosomów) u ponad 400 uczestników. Co istotne, spożycie kawy było deklarowane przez samych badanych (metoda samoopisowa), a badacze nie analizowali dokładnego rodzaju napoju ani precyzyjnej zawartości kofeiny. Wyniki były jednak intrygujące:

Osoby pijące 3–4 filiżanki kawy dziennie miały statystycznie dłuższe telomery niż te, które kawy nie piły wcale.

W badanej grupie różnica ta była porównywalna do 5 lat różnicy w wieku biologicznym.

Ważne: To badanie obserwacyjne – wykazuje związek, ale nie dowodzi jednoznacznie, że to sama kawa jest bezpośrednią przyczyną „odmłodzenia” komórek. Potrzebne są dalsze testy na szerszej populacji.

Dlaczego długość telomerów ma znaczenie?

Wyobraź sobie swoje DNA jako sznurowadła, a telomery jako plastikowe osłonki na ich końcach. Kiedy osłonki się niszczą, sznurowadło zaczyna się pruć. W organizmie dzieje się podobnie – skracanie się telomerów jest jednym z markerów starzenia.

Choć telomery nie są prostym „licznikiem czasu życia”, to dbanie o czynniki stylu życia, które wiążą się z ich wolniejszym skracaniem, jest obecnie jednym z kluczowych kierunków badań nad długowiecznością (longevity).

Dlaczego 5 filiżanek kawy to już za dużo?

W danych zauważono zależność typu „odwrócone J”. Oznacza to, że korzyści rosły do pewnego momentu, a potem znikały.

Dawka optymalna (3–4 filiżanki) – tutaj powiązanie z dłuższymi telomerami było najsilniejsze. Badacze przypuszczają, że to zasługa polifenoli , które działają przeciwzapalnie.

– tutaj powiązanie z dłuższymi telomerami było najsilniejsze. Badacze przypuszczają, że to , które działają przeciwzapalnie. Powyżej 5 filiżanek – pozytywny związek znikał. Naukowcy sugerują, że nadmiar kofeiny może u niektórych osób nasilać stres oksydacyjny lub pogarszać jakość snu, co niweluje ewentualne korzyści.

Ile kofeiny to „bezpieczna dawka”?

Wartości kofeiny w filiżance mogą się drastycznie różnić. Instytucje takie jak FDA czy Mayo Clinic wskazują, że dla większości zdrowych dorosłych limit 400 mg kofeiny dziennie nie wiąże się z negatywnymi skutkami zdrowotnymi.

Przybliżona zawartość kofeiny (może się różnić zależnie od sposobu parzenia):

espresso (30 ml): ok. 60–80 mg,

kawa z ekspresu przelewowego (200 ml): ok. 90–150 mg,

kawa rozpuszczalna (200 ml): ok. 50–90 mg,

napój energetyczny (250 ml): ok. 75–120 mg (uwaga na cukier i dodatki).

Kawa a metabolizm

W świecie dietetyki debatuje się nad wpływem kawy na poziom cukru. Krótkofalowo kofeina może przejściowo obniżać wrażliwość na insulinę.

Osoby, którym zależy na stabilnym poziomie glukozy, powinny rozważyć picie kawy po zbilansowanym posiłku (np. śniadaniu bogatym w białko i błonnik). Taka kolejność może pomóc uniknąć gwałtownych skoków insuliny, co jest korzystne dla ogólnego zdrowia metabolicznego.

Kiedy warto ograniczyć kofeinę? (Przeciwwskazania)

Mimo obiecujących wyników badań, kawa nie jest uniwersalnym „superfoodem”. Z kofeiny powinny zrezygnować lub mocno ją ograniczyć osoby:

W ciąży – zazwyczaj zaleca się limit do 200 mg na dobę (wymagana konsultacja z lekarzem).

– zazwyczaj zaleca się limit do 200 mg na dobę (wymagana konsultacja z lekarzem). Z zaburzeniami lękowymi – kofeina może nasilać niepokój.

– kofeina może nasilać niepokój. Z nadciśnieniem i arytmią – nagły wyrzut adrenaliny bywa ryzykowny.

– nagły wyrzut adrenaliny bywa ryzykowny. Z chorobą refluksową (GERD) – kawa może nasilać zgagę.

Badanie z King's College London to kolejny sygnał, że umiarkowane picie kawy może wiązać się z korzystnymi markerami starzenia biologicznego. Pamiętajmy jednak, że długowieczność to nie tylko kofeina, ale przede wszystkim sen, brak używek i regularna aktywność fizyczna.

Źródła: BMJ Mental Health (2025), King's College London Press Office, FDA, Mayo Clinic.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o picie kawy a zdrowie

Czy picie kawy spowalnia starzenie?

Nie ma dowodów, że kawa bezpośrednio spowalnia starzenie. Badanie w „BMJ Mental Health” wykazało jedynie statystyczny związek między umiarkowanym piciem kawy a dłuższymi telomerami — markerem wieku biologicznego.

Ile kawy dziennie uznaje się za bezpieczne?

Instytucje takie jak FDA i Mayo Clinic wskazują, że dla większości zdrowych dorosłych bezpieczny limit wynosi do 400 mg kofeiny dziennie, co zwykle odpowiada około 3–4 filiżankom kawy.

Czy więcej niż 4 kawy dziennie daje większe korzyści?

Nie. W analizowanym badaniu najsilniejszy korzystny związek obserwowano przy 3–4 filiżankach dziennie. Przy wyższym spożyciu efekt nie był już widoczny.

Czy kawa jest zdrowa dla każdego?

Nie zawsze. Ograniczenie kofeiny powinny rozważyć m.in. kobiety w ciąży, osoby z zaburzeniami lękowymi, nadciśnieniem, arytmią serca lub nasilonym refluksem.

Kiedy najlepiej pić kawę?

Nie ma jednej obowiązującej pory. Jeśli jednak zależy Ci na stabilnym poziomie glukozy, rozsądnym wyborem może być picie kawy po zbilansowanym posiłku, a nie do bardzo słodkich produktów.

