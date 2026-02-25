100 dni i minus 5 kg. Tomasz Fornal pokazał, że forma zaczyna się od talerza

Dziś efekt po dokonaniu zmian widoczny jest gołym okiem. Minus 5 kilogramów, wyraźnie lepsza kompozycja sylwetki, stabilniejsza energia w ciągu dnia. I – jak sam przyznaje – poczucie lekkości na treningach, którego wcześniej nie miał. Ta historia nie jest o cudownej diecie. Jest o tym, że fundamenty działają szybciej niż „sekretne plany żywieniowe”.
Punkt wyjścia: trening na pustym baku
Schemat był prosty: brak śniadania przed treningiem, chaotyczne jedzenie po wysiłku, niewielka ilość warzyw. Problem? Organizm pracujący na wysokiej intensywności potrzebuje: regularnego dopływu energii, odpowiedniej podaży białka do regeneracji, węglowodanów dopasowanych do objętości wysiłku oraz mikroskładników wspierających pracę mięśni i układu nerwowego.
Gdy tego brakuje, ciało zaczyna wysyłać sygnały: spadki energii, potrzeba drzemek, wolniejsza regeneracja.
Przełomem w przypadku Fornala była rozmowa w podcaście „Rezultaty” prowadzonym przez dietetyka Michała Wrzoska. To po niej sportowiec zdecydował się sprawdzić, jak zmieni się jego forma, jeśli dieta zostanie realnie dopasowana do treningów i trybu życia.
Co faktycznie się zmieniło
Nie było eliminacji połowy produktów ani ekstremalnej redukcji kalorii. Zamiast tego pojawiły się rzeczy zaskakująco proste:
1. Regularność
Posiłki zaczęły być dopasowane do treningów, a nie „wciskane” między obowiązki.
2. Gotowanie
Więcej własnoręcznie przygotowanych dań. Kontrola nad tym, co trafia na talerz, zmienia więcej, niż się wydaje.
3. Warzywa jako stały element
Nie jako dodatek, a punkt obowiązkowy większości posiłków.
4. Koniec z nadrabianiem kalorii fast foodami
Zamiast „ratowania się” po treningu przypadkowym jedzeniem, weszła zaplanowana regeneracja.
Efekt? Zniknęły gwałtowne spadki energii w ciągu dnia, a potrzeba drzemek po treningach wyraźnie się zmniejszyła.
80/20 – elastyczność zamiast restrykcji
Jednym z kluczowych elementów była zasada 80/20. Oznacza to, że około 80% diety stanowią produkty pełnowartościowe, natomiast pozostałe 20% to przestrzeń na jedzenie „dla przyjemności”.
W praktyce w jadłospisie sportowca mogły pojawiać się m.in.: pizza na gotowym spodzie, owsianka z dodatkiem lodów (jako autorski przepis Michała Wrzoska) oraz proste desery w rozsądnych porcjach.
Takie podejście do diety zmniejsza ryzyko efektu jo-jo i napadów kompulsywnego objadania się. Restrykcyjność daje szybkie poczucie kontroli, a elastyczność – wytrwałość w diecie.
Najciekawszy moment w przemianie: zmiana smaku
Po kilku tygodniach nowego modelu żywienia Fornal spróbował fast foodu. Jeden kęs burgera – i koniec. Przestał smakować. To nie mit, ponieważ badania nad preferencjami smakowymi pokazują, że organizm adaptuje się do poziomu soli, cukru i tłuszczu w diecie. Im częściej jemy wysoko przetworzoną żywność, tym bardziej wydaje się „normalna”. Po kilku tygodniach zmiany intensywne bodźce smakowe przestają być atrakcyjne. Nawyk realnie przestraja smak.
Dlaczego −5 kg to nie najważniejsza liczba
W sporcie redukcja masy ciała bywa efektem ubocznym dobrze ustawionego żywienia. Kluczowe są inne wskaźniki:
- stabilność energii,
- szybkość regeneracji,
- subiektywne poczucie lekkości i dynamiki.
Częstym problemem u osób aktywnych nie jest brak treningu, lecz niedopasowanie jedzenia do wysiłku: zbyt długie przerwy bez posiłku, za mało węglowodanów przy dużej objętości pracy, chaotyczne jedzenie po intensywnym treningu. Tu drobne korekty robią ogromną różnicę.
Co z tego wynika dla zwykłego czytelnika
Nie każdy jest zawodowym sportowcem. Ale zasady są te same:
- Regularne treningi wymagają regularnego jedzenia.
- Kilka powtarzalnych, prostych posiłków działa lepiej niż ciągłe „szukanie idealnej diety”.
- Warzywa w większości posiłków to nadal jedna z najprostszych interwencji zdrowotnych.
- Elastyczność w diecie zwiększa szansę, że wytrwasz.
- Zmiana preferencji smakowych jest możliwa – jeśli dasz sobie kilka tygodni.
Historia Tomasza Fornala pokazuje coś, co w dietetyce powtarza się od lat: największe efekty nie wynikają z egzotycznych suplementów ani restrykcyjnych planów żywieniowych. Regularność. Dopasowanie do wysiłku. Proste gotowanie. Miejsce na przyjemność. To brzmi zwyczajnie. Ale właśnie to działa.
