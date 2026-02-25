100 dni i minus 5 kg. Tomasz Fornal pokazał, że forma zaczyna się od talerza

Dziś efekt po dokonaniu zmian widoczny jest gołym okiem. Minus 5 kilogramów, wyraźnie lepsza kompozycja sylwetki, stabilniejsza energia w ciągu dnia. I – jak sam przyznaje – poczucie lekkości na treningach, którego wcześniej nie miał. Ta historia nie jest o cudownej diecie. Jest o tym, że fundamenty działają szybciej niż „sekretne plany żywieniowe”.

Punkt wyjścia: trening na pustym baku

Schemat był prosty: brak śniadania przed treningiem, chaotyczne jedzenie po wysiłku, niewielka ilość warzyw. Problem? Organizm pracujący na wysokiej intensywności potrzebuje: regularnego dopływu energii, odpowiedniej podaży białka do regeneracji, węglowodanów dopasowanych do objętości wysiłku oraz mikroskładników wspierających pracę mięśni i układu nerwowego.

Gdy tego brakuje, ciało zaczyna wysyłać sygnały: spadki energii, potrzeba drzemek, wolniejsza regeneracja.

Przełomem w przypadku Fornala była rozmowa w podcaście „Rezultaty” prowadzonym przez dietetyka Michała Wrzoska. To po niej sportowiec zdecydował się sprawdzić, jak zmieni się jego forma, jeśli dieta zostanie realnie dopasowana do treningów i trybu życia.

Co faktycznie się zmieniło

Nie było eliminacji połowy produktów ani ekstremalnej redukcji kalorii. Zamiast tego pojawiły się rzeczy zaskakująco proste:

1. Regularność

Posiłki zaczęły być dopasowane do treningów, a nie „wciskane” między obowiązki.

2. Gotowanie

Więcej własnoręcznie przygotowanych dań. Kontrola nad tym, co trafia na talerz, zmienia więcej, niż się wydaje.

3. Warzywa jako stały element

Nie jako dodatek, a punkt obowiązkowy większości posiłków.

4. Koniec z nadrabianiem kalorii fast foodami

Zamiast „ratowania się” po treningu przypadkowym jedzeniem, weszła zaplanowana regeneracja.

Efekt? Zniknęły gwałtowne spadki energii w ciągu dnia, a potrzeba drzemek po treningach wyraźnie się zmniejszyła.

80/20 – elastyczność zamiast restrykcji

Jednym z kluczowych elementów była zasada 80/20. Oznacza to, że około 80% diety stanowią produkty pełnowartościowe, natomiast pozostałe 20% to przestrzeń na jedzenie „dla przyjemności”.

W praktyce w jadłospisie sportowca mogły pojawiać się m.in.: pizza na gotowym spodzie, owsianka z dodatkiem lodów (jako autorski przepis Michała Wrzoska) oraz proste desery w rozsądnych porcjach.

Takie podejście do diety zmniejsza ryzyko efektu jo-jo i napadów kompulsywnego objadania się. Restrykcyjność daje szybkie poczucie kontroli, a elastyczność – wytrwałość w diecie.

Najciekawszy moment w przemianie: zmiana smaku

Po kilku tygodniach nowego modelu żywienia Fornal spróbował fast foodu. Jeden kęs burgera – i koniec. Przestał smakować. To nie mit, ponieważ badania nad preferencjami smakowymi pokazują, że organizm adaptuje się do poziomu soli, cukru i tłuszczu w diecie. Im częściej jemy wysoko przetworzoną żywność, tym bardziej wydaje się „normalna”. Po kilku tygodniach zmiany intensywne bodźce smakowe przestają być atrakcyjne. Nawyk realnie przestraja smak.

Dlaczego −5 kg to nie najważniejsza liczba

W sporcie redukcja masy ciała bywa efektem ubocznym dobrze ustawionego żywienia. Kluczowe są inne wskaźniki:

stabilność energii,

szybkość regeneracji,

subiektywne poczucie lekkości i dynamiki.

Częstym problemem u osób aktywnych nie jest brak treningu, lecz niedopasowanie jedzenia do wysiłku: zbyt długie przerwy bez posiłku, za mało węglowodanów przy dużej objętości pracy, chaotyczne jedzenie po intensywnym treningu. Tu drobne korekty robią ogromną różnicę.

Co z tego wynika dla zwykłego czytelnika

Nie każdy jest zawodowym sportowcem. Ale zasady są te same:

Regularne treningi wymagają regularnego jedzenia.

Kilka powtarzalnych, prostych posiłków działa lepiej niż ciągłe „szukanie idealnej diety”.

Warzywa w większości posiłków to nadal jedna z najprostszych interwencji zdrowotnych.

Elastyczność w diecie zwiększa szansę, że wytrwasz.

Zmiana preferencji smakowych jest możliwa – jeśli dasz sobie kilka tygodni.

Historia Tomasza Fornala pokazuje coś, co w dietetyce powtarza się od lat: największe efekty nie wynikają z egzotycznych suplementów ani restrykcyjnych planów żywieniowych. Regularność. Dopasowanie do wysiłku. Proste gotowanie. Miejsce na przyjemność. To brzmi zwyczajnie. Ale właśnie to działa.

