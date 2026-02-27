Dewastują jelita. Prosta droga do stanu zapalnego, a Polacy uwielbiają

Zdrowie jelit jest bardzo ważne dla odpowiedniego funkcjonowania całego organizmu. Odpowiadają one nie tylko za trawienie i wchłanianie składników odżywczych. Wpływają także na układ odpornościowy, a nawet na nasz nastrój. Zaburzenia mikroflory jelitowej mogą prowadzić do problemów trawiennych, osłabienia odporności, a nawet zwiększonego ryzyka chorób przewlekłych. Dlatego dbanie o jelita jest tak ważne.

Tłuste i ciężkostrawne potrawy szkodzą zdrowiu jelit

Jednym z elementów diety szkodzącej jelitom jest częste jedzenie tłustych i ciężkostrawnych potraw. Regularne spożywanie dużej ilości tłuszczów nasyconych i tłuszczów trans, obecnych w fast foodach, przetworzonej żywności, ale też w tłustych mięsach, prowadzi do dysbiozy, czyli zaburzenia równowagi mikrobiomu. Wtedy „dobre” bakterie, które chronią jelita, giną. Z kolei namnażają się bakterie wywołujące stany zapalne. Może to też prowadzić do problemów trawiennych, takich jak wzdęcia, biegunki czy zaparcia.

Dlatego dla zachowania zdrowych jelit warto ograniczać potrawy ciężkie i tłuste, a zamiast nich wybierać produkty bogate w błonnik, warzywa i zdrowe tłuszcze, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie jelit. Unikaj więc:



tłustych mięs,

fast foodów i żywności wysokoprzetworzonej,

dużej ilości tłuszczów nasyconych i trans.

Co jeszcze jest niezdrowe dla jelit?

Niezdrowe dla naszych jelit jest też nadmiar cukru i słodzików. Wysokie spożycie cukrów prostych oraz niektórych sztucznych słodzików (np. aspartamu, sukralozy) zaburza równowagę mikrobiomu, wspierając wzrost szkodliwych bakterii. Produkty o długim składzie, zawierające konserwanty, emulgatory i barwniki, również mogą uszkadzać warstwę śluzową jelit, a w konsekwencji wywoływać stany zapalne. Z kolei dieta uboga w błonnik pokarmowy może prowadzić do zaparć oraz osłabienia bariery jelitowej.

Szkodliwie działa również przewlekły stres oraz brak ruchu. Żeby zadbać o zdrowie jelit, poza odpowiednią dietą, pamiętaj też o piciu odpowiedniej ilości wody, znajdź czas na relaks i aktywność fizyczną.

