Większość Polaków je ją raz w roku. Naukowcy przyznali jej 100/100
Udostępnijdodaj Skomentuj
Żywienie

Większość Polaków je ją raz w roku. Naukowcy przyznali jej 100/100

Dodano: 
Rzeżucha na kanapce z serkiem i ogórkiem
Rzeżucha na kanapce z serkiem i ogórkiem Źródło: Shutterstock / Eddie100164
Kupujemy ją tylko na Wielkanoc, by ozdobić stół. To ogromne przeoczenie. Podczas gdy szukamy ratunku w drogich egzotycznych superfoods, naukowcy z CDC wskazują na skromną roślinkę z naszego parapetu. W oficjalnym rankingu gęstości odżywczej zdobyła ona 100 na 100 punktów. To wynik, którego mogą jej pozazdrościć jarmuż i szpinak.

To nie są jedynie kulinarne zachwyty nad rzeżuchą, bo o niej mowa. To konkretne dane z raportu „Powerhouse Fruits and Vegetables”. Badacze przeanalizowali najpopularniejsze warzywa i owoce pod kątem zawartości kluczowych składników odżywczych – m.in. żelaza, błonnika oraz witamin A, C i K.

Werdykt nauki: 100 na 100 punktów dla rzeżuchy

Wynik zaskoczył nawet dietetyków: rzeżucha jako jedyna w tym zestawieniu uzyskała perfekcyjną notę. Oznacza to, że dostarcza ona organizmowi wyjątkowo dużą dawkę cennych mikroelementów przy minimalnej liczbie kalorii. Dla porównania, uznawany za „króla zdrowia” jarmuż zdobył w tym samym rankingu 49 punktów, a popularny szpinak – 86.

Co sprawia, że rzeżucha jest tak wartościowa?

Jej sekret tkwi nie tylko w witaminach, lecz także w związkach odpowiedzialnych za charakterystyczny, pikantny smak. Odpowiadają za niego glukozynolany – naturalne związki siarkowe, które występują w roślinach krzyżowych.

W kuchni cenimy rzeżuchę za to, że ożywia smak potraw. Za jej charakterystyczną ostrość odpowiadają glukozynolany — naturalne związki siarkowe obecne w roślinach krzyżowych. To właśnie one od lat są przedmiotem badań naukowych. Eksperci, m.in. na łamach American Journal of Clinical Nutrition, wskazują, że regularne spożywanie warzyw bogatych w te substancje może wspierać naturalne procesy ochronne organizmu i pomagać w neutralizowaniu wolnych rodników.

Czy rzeżucha może wspierać kondycję włosów i skóry?

Wśród fanów naturalnej pielęgnacji rzeżucha zyskała miano „roślinnego wsparcia dla urody”. Wszystko dzięki zawartości siarki organicznej, która jest ważnym elementem budulcowym włosów i paznokci. Zamiast szukać skomplikowanych metod, warto zacząć od prostego kroku, czyli dodania świeżych listków do codziennego jadłospisu.

Dodatkowo, dzięki niskiemu indeksowi glikemicznemu, rzeżucha dobrze wpisuje się w dietę osób dbających o linię. Pomaga wzbogacić posiłek o wyrazisty aromat bez dodawania zbędnych kalorii, co sprzyja utrzymaniu prawidłowej wagi i stabilnego poziomu energii w ciągu dnia.

Trik na uprawę rzeżuchy w 5 dni (bez waty i zapachu)

Wielu z nas rezygnuje z uprawy rzeżuchy na kuchennym parapecie przez charakterystyczny zapach mokrej waty, który po kilku dniach może pojawić się w pomieszczeniu. Istnieje jednak prosty sposób, by tego uniknąć: uprawa rzeżuchy na sitku.

  • Przygotuj niską szklankę lub miseczkę oraz gęste sitko (takie do herbaty lub przesiewania mąki).
  • Nalej do naczynia wodę tak, aby dno sitka jedynie lekko jej dotykało.
  • Wysyp nasiona bezpośrednio na sitko. Możesz je wcześniej namoczyć w wodzie, aż puszczą lekki „klej”.
  • Przykryj całość talerzykiem na pierwsze 24 godziny.

Dzięki tej metodzie korzenie rośliny zwisają bezpośrednio w czystej wodzie. Po 5 dniach masz świeże, soczyste listki, które pachną wyłącznie wiosną, a nie kisnącym podłożem.

Jak jeść rzeżuchę, by cieszyć się jej smakiem?

Najważniejsza zasada: rzeżuchę jemy na surowo. Pod wpływem wysokiej temperatury traci ona swój chrupiący charakter oraz część cennych związków. Stosuj ją:

  • Zamiast pieprzu – posiekaj rzeżuchę i posyp nią twarożek, jajecznicę lub ulubioną zupę krem tuż przed podaniem.
  • Dodatek do zielonego masełka – wymieszaj miękkie masło z dużą ilością rzeżuchy i odrobiną soli – to hit na świeżym pieczywie.
  • Składnik orzeźwiającego koktajlu – jeśli jej smak jest dla ciebie zbyt ostry, wrzuć garść listków do blendera z dojrzałym jabłkiem i sokiem z cytryny. Słodycz owocu idealnie zrównoważy pikanterię.

Warto zachować umiar

Choć rzeżucha jest bardzo wartościowym dodatkiem do diety, jak w przypadku każdego produktu bogatego w składniki aktywne, warto zachować zdrowy rozsądek. Ze względu na jej naturalne działanie moczopędne osoby borykające się z wrażliwym pęcherzem lub schorzeniami nerek powinny wprowadzać ją do diety stopniowo. Dla większości z nas wystarczą dwie łyżki rzeżuchy dziennie, by urozmaicić jadłospis i dostarczyć sobie cennych mikroelementów prosto z domowej uprawy.

Czytaj też:
Napakowane żelazem bardziej niż natka pietruszki. Garść dziennie wspiera energię i odpornośćCzytaj też:
Zamiast suplementów z apteki piję ten bulion. Jeden trik sprawia, że to czysty kolagen