Większość Polaków je ją raz w roku. Naukowcy przyznali jej 100/100

To nie są jedynie kulinarne zachwyty nad rzeżuchą, bo o niej mowa. To konkretne dane z raportu „Powerhouse Fruits and Vegetables”. Badacze przeanalizowali najpopularniejsze warzywa i owoce pod kątem zawartości kluczowych składników odżywczych – m.in. żelaza, błonnika oraz witamin A, C i K.
Werdykt nauki: 100 na 100 punktów dla rzeżuchy
Wynik zaskoczył nawet dietetyków: rzeżucha jako jedyna w tym zestawieniu uzyskała perfekcyjną notę. Oznacza to, że dostarcza ona organizmowi wyjątkowo dużą dawkę cennych mikroelementów przy minimalnej liczbie kalorii. Dla porównania, uznawany za „króla zdrowia” jarmuż zdobył w tym samym rankingu 49 punktów, a popularny szpinak – 86.
Co sprawia, że rzeżucha jest tak wartościowa?
Jej sekret tkwi nie tylko w witaminach, lecz także w związkach odpowiedzialnych za charakterystyczny, pikantny smak. Odpowiadają za niego glukozynolany – naturalne związki siarkowe, które występują w roślinach krzyżowych.
W kuchni cenimy rzeżuchę za to, że ożywia smak potraw. Za jej charakterystyczną ostrość odpowiadają glukozynolany — naturalne związki siarkowe obecne w roślinach krzyżowych. To właśnie one od lat są przedmiotem badań naukowych. Eksperci, m.in. na łamach American Journal of Clinical Nutrition, wskazują, że regularne spożywanie warzyw bogatych w te substancje może wspierać naturalne procesy ochronne organizmu i pomagać w neutralizowaniu wolnych rodników.
Czy rzeżucha może wspierać kondycję włosów i skóry?
Wśród fanów naturalnej pielęgnacji rzeżucha zyskała miano „roślinnego wsparcia dla urody”. Wszystko dzięki zawartości siarki organicznej, która jest ważnym elementem budulcowym włosów i paznokci. Zamiast szukać skomplikowanych metod, warto zacząć od prostego kroku, czyli dodania świeżych listków do codziennego jadłospisu.
Dodatkowo, dzięki niskiemu indeksowi glikemicznemu, rzeżucha dobrze wpisuje się w dietę osób dbających o linię. Pomaga wzbogacić posiłek o wyrazisty aromat bez dodawania zbędnych kalorii, co sprzyja utrzymaniu prawidłowej wagi i stabilnego poziomu energii w ciągu dnia.
Trik na uprawę rzeżuchy w 5 dni (bez waty i zapachu)
Wielu z nas rezygnuje z uprawy rzeżuchy na kuchennym parapecie przez charakterystyczny zapach mokrej waty, który po kilku dniach może pojawić się w pomieszczeniu. Istnieje jednak prosty sposób, by tego uniknąć: uprawa rzeżuchy na sitku.
- Przygotuj niską szklankę lub miseczkę oraz gęste sitko (takie do herbaty lub przesiewania mąki).
- Nalej do naczynia wodę tak, aby dno sitka jedynie lekko jej dotykało.
- Wysyp nasiona bezpośrednio na sitko. Możesz je wcześniej namoczyć w wodzie, aż puszczą lekki „klej”.
- Przykryj całość talerzykiem na pierwsze 24 godziny.
Dzięki tej metodzie korzenie rośliny zwisają bezpośrednio w czystej wodzie. Po 5 dniach masz świeże, soczyste listki, które pachną wyłącznie wiosną, a nie kisnącym podłożem.
Jak jeść rzeżuchę, by cieszyć się jej smakiem?
Najważniejsza zasada: rzeżuchę jemy na surowo. Pod wpływem wysokiej temperatury traci ona swój chrupiący charakter oraz część cennych związków. Stosuj ją:
- Zamiast pieprzu – posiekaj rzeżuchę i posyp nią twarożek, jajecznicę lub ulubioną zupę krem tuż przed podaniem.
- Dodatek do zielonego masełka – wymieszaj miękkie masło z dużą ilością rzeżuchy i odrobiną soli – to hit na świeżym pieczywie.
- Składnik orzeźwiającego koktajlu – jeśli jej smak jest dla ciebie zbyt ostry, wrzuć garść listków do blendera z dojrzałym jabłkiem i sokiem z cytryny. Słodycz owocu idealnie zrównoważy pikanterię.
Warto zachować umiar
Choć rzeżucha jest bardzo wartościowym dodatkiem do diety, jak w przypadku każdego produktu bogatego w składniki aktywne, warto zachować zdrowy rozsądek. Ze względu na jej naturalne działanie moczopędne osoby borykające się z wrażliwym pęcherzem lub schorzeniami nerek powinny wprowadzać ją do diety stopniowo. Dla większości z nas wystarczą dwie łyżki rzeżuchy dziennie, by urozmaicić jadłospis i dostarczyć sobie cennych mikroelementów prosto z domowej uprawy.
Czytaj też:
Napakowane żelazem bardziej niż natka pietruszki. Garść dziennie wspiera energię i odpornośćCzytaj też:
Zamiast suplementów z apteki piję ten bulion. Jeden trik sprawia, że to czysty kolagen