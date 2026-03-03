Pijesz kawę lub herbatę? Już 2 filiżanki dziennie i ryzyko demencji niższe o 18 proc.

Najnowsze badania nad kawą i herbatą opublikowane na łamach „Journal of the American Medical Association” (JAMA) w lutym 2026 roku objęły ponad 131 tysięcy osób. Naukowcy analizowali, jak na przestrzeni 43 lat zmieniał się ich stan zdrowia oraz funkcjonowanie poznawcze. Odkryli, że regularne picie kawy i/lub herbaty obniża ryzyko wystąpienia poważnych zaburzeń w pracy organizmu. Nie każdy napój wykazuje jednak tak zbawienne właściwości.

Jak kawa i herbata działają na organizm?

Osoby, które codziennie piły kawę i/lub herbatę rzadziej cierpiały na demencję. We wskazanej grupie ryzyko rozwoju zaburzeń było niższe o 18 procent. Tę zależność zaobserwowano wyłącznie wśród ochotników sięgających po napoje zawierające kofeinę. Można więc przypuszczać, że to właśnie ten związek odpowiada za neuroprotekcyjne właściwości wspomnianych naparów. Naukowcy zwracają również uwagę na ochronne działanie polifenoli obecnych w kawie i herbacie. Redukują one stany zapalne tkanek i uszkodzenia komórek. Jednocześnie neutralizują wolne rodniki i zapobiegają powstawaniu stresu oksydacyjnego.

Porównaliśmy także osoby o różnych predyspozycjach genetycznych do rozwoju demencji i zaobserwowaliśmy takie same wyniki. To oznacza, że kofeina prawdopodobnie wpływa korzystnie zarówno na osoby z wysokim, jak i niskim ryzykiem genetycznym wystąpienia demencji – stwierdził Yu Zhang, główny autor badań.

Co więcej, osoby pijące kawę z kofeiną rzadziej doświadczały subiektywnego pogorszenia funkcji poznawczych (7,8% w porównaniu z 9,5%) i – jak wskazują niektóre pomiary – uzyskiwały lepsze wyniki w obiektywnych testach oceniających ogólne funkcje poznawcze.

Ile kaw lub herbat dziennie może chronić przed demencją?

Najlepsze efekty zaobserwowano przy umiarkowanym spożyciu napojów. Naukowcy wskazują konkretne liczby – 2 bądź 3 filiżanki kawy albo 1-2 filiżanki herbaty na dobę. Trzeba jednak pamiętać o jednej bardzo istotnej kwestii – przywołane analizy mają charakter obserwacyjny. Wskazują jedynie na istnienie pewnej zależności między piciem kawy i herbaty a występowaniem zaburzeń poznawczych. W tym przypadku nie chodzi o związek przyczynowo-skutkowy. Co więcej, na funkcjonowanie poznawcze człowieka zależy nie tylko od jego nawyków żywieniowych, lecz wielu innych czynników, takich jak na przykład styl życia.

