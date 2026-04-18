Pijesz kawę na czczo? Dietetyczka mówi, co się dzieje z żołądkiem po jednej filiżance

Kawa dla wielu osób jest nieodłącznym elementem poranka. Jej aromat potrafi postawić na nogi nawet największych śpiochów, a pierwszy łyk często wyznacza początek dnia. Trudno wyobrazić sobie spokojny poranek bez filiżanki ulubionej kawy, która dodaje energii i poprawia nastrój. Dla niektórych to nie tylko napój, ale także mały rytuał — chwila dla siebie przed codziennymi obowiązkami.

Czy można pić kawę na czczo?

Dietetyk Dominika Hatala wyjaśniła, czy można pić kawę na czczo. Robi to wiele osób, jednak często spotykam się ze stwierdzeniem, że nie jest to zbyt zdrowe. Czy taka jest prawda? Okazuje się, że tak.

Kawa pita na czczo może podrażniać żołądek lub powodować zgagę. Może też przyczyniać się do pojawienia się nudności lub wymiotów, a także nasilać wrzody. Picie kawy na czczo powinno być szczególnie przemyślane przez osoby z refluksem i zmagające się z problemami jelitowymi — powiedziała.

Ekspertka od zdrowego odżywiania dodała jednak, że na szczęście w większości przypadków kawa na czczo nie powoduje skutków ubocznych, dlatego należy obserwować swój organizm. Jeśli nic się nie dzieje, to można pić kawę z samego rana, jeszcze przed śniadaniem.

Kiedy najlepiej pić kawę?

Z kolei dietetyk Bartosz Szemraj w opublikowanym nagraniu na YouTube zauważył, że pijąc kawę, należy zwrócić uwagę na dwie ważne kwestie. Przede wszystkim nie należy jej pić wcześniej niż 30–60 minut po przebudzeniu się.

To pozwoli ci zmniejszyć prawdopodobieństwo takiego popołudniowego zjazdu energetycznego — powiedział.

Dodatkowo, jego zdaniem, kawy nie powinno się pić później niż 10–12 godzin przed snem.

Pamiętaj o tym, że kawa ma okres półtrwania w naszym organizmie wynoszący właśnie 10–12 godzin. Więc jeżeli napijesz się kawy o 16, to przez kolejne 10–12 godzin kofeina zawarta w kawie będzie działała na nasz organizm i w jakimś stopniu go pobudzała. To może negatywnie wpłynąć na jakość snu — podsumował ekspert.

