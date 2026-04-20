Solisz jajecznicę w złym momencie. Ekspertka rozwiewa popularny mit

Jajecznica to króluje na polskich stołach. To jedna z najpopularniejszych propozycji śniadaniowych. Trudno się temu dziwić, bo jest szybka, pożywna i tania w przygotowaniu. Jednak nie zawsze tak prosta, jak się wydaje. Jej przyrządzanie wciąż budzi pewne wątpliwości. Rozwiewa je Marta Szumiata, specjalistka w zakresie technologii żywności i autorka bloga „Nauka na Talerzu”.

Kiedy najlepiej solić jajecznicę?

W wielu polskich domach panuje przekonanie, że posolenie jajek jeszcze przed wylaniem ich na patelnię to kulinarny grzech. Według tej teorii sól sprawia, że jajecznica staje się twarda, gumowata i traci na puszystości. Dlatego większość z nas cierpliwie czeka z doprawieniem potrawy do ostatniej chwili i robi to już na talerzu. Okazuje się jednak, że to, co braliśmy za złotą zasadę jest jedynie kulinarnym mitem. Ekspertka nie ma wątpliwości, że moment solenia nie ma negatywnego wpływu na konsystencję jajecznicy

Sól działa jak bufor pomiędzy białkami jaja, zabezpieczając je przed zbytnim „spoufalaniem się” i tworzeniem ścisłych połączeń. Takie bliskie połączenia sprawiają, że więcej wody jest wypychane na zewnątrz (a jajka właśnie w dużej mierze składają się z wody), a finalnie jajecznica jest twardsza. Zatem lepiej, gdy tych „relacji” jest mniej i są one luźniejsze. Jednakże moment dodania soli do jajek nie odgrywa aż tak wielkiej roli, więc możesz solić jajecznicę w dowolnym momencie. Nie przejmuj się zatem, że zbyt wczesne doprawienie poskutkuje wysuszoną jajecznica – wyjaśnia w jednym z wpisów na swoim blogu.

Jednocześnie ekspertka wskazuje na jeden istotny szczegół. Jeśli dodasz sól na samym początku przygotowań, znacznie łatwiej i dokładniej rozpuści się ona w masie jajecznej. Dzięki temu smak będzie równomierny, a ty unikniesz nieprzyjemnych, słonych "grudek", które zdarzają się przy doprawianiu gotowej potrawy.

Jak zrobić jajecznicę idealną? Kilka prostych rad

Smaż jajka na małym ogniu. Zbyt wysoka temperatura to najczęstsza przyczyna przesuszenia dania. Dodaj odrobinę tłuszczu. Masło klarowane nada jajecznicy szlachetnego aromatu. Postaw na kreatywność. Sól to niejedyna przyprawa jaką warto dodać do jajecznicy. Świetnie sprawdzi się też na przykład kurkuma.

