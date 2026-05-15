Jak ugotować idealne jajka na twardo? Ekspertka podaje prostą instrukcję

Jajka często wykorzystuje się w kuchni, ponieważ są bardzo uniwersalne i pasują do wielu różnych dań. Można z nich przygotować zarówno śniadania, takie jak jajecznica czy omlet, jak i bardziej złożone potrawy, np. zapiekanki, sosy czy wypieki. Dzięki swojej strukturze i wartości odżywczej jajka są jednym z podstawowych składników w niemal każdej kuchni.

Jak ugotować idealne jajka na twardo?

Wiele osób ma jednak problem z tym, żeby przygotować idealne jajka na twardo. Zaliczam się do nich również ja. Szukając sposobu na to, jak dokładnie powinnam je przygotować, trafiłam na post na Instagramie dietetyczki Anny Jędrej. Podała ona dokładną instrukcję, ile należy je gotować.

Wlej do garnka zimną wodę (tyle, żeby przykryła jajka). Włóż jajka delikatnie, najlepiej łyżką (mniejsze ryzyko pęknięcia). Doprowadź do wrzenia. Od momentu zagotowania gotuj 8–10 minut (rozmiar M ok. 8 min, L ok. 9–10 min). Odlej wrzątek i zalej jajka zimną wodą, to zatrzymuje gotowanie i ułatwia obieranie – wyjaśnia.

Dodała także, że dłuższe gotowanie może obniżać dostępność niektórych składników (np. części witamin), ale w praktyce większą różnicę robi tekstura i smak niż same straty.

O czym jeszcze pamiętać?

Specjalistka od zdrowego odżywiania zauważyła też, że można nieco posolić wodę.

Nie wpłynie to na smak jajka, a jedynie może trochę ograniczyć wypływanie białka, jeśli skorupka pęknie – wyjaśnia.

Ważne jest też, aby wkładać jajka do zimnej wody i dopiero potem ją podgrzewać — dzięki temu jest mniejsze ryzyko pęknięcia. Po ugotowaniu dobrze jest szybko schłodzić jajka w zimnej wodzie, co ułatwia ich obieranie. Warto też wyjąć jajka z lodówki wcześniej, żeby osiągnęły temperaturę pokojową, ponieważ wtedy rzadziej pękają podczas gotowania.

