Przez lata wmawiano nam, że to błąd. Dietetyk mówi jasno, czy trzeba jeść śniadanie

Często powtarza się, że śniadanie to jeden z najważniejszych posiłków dnia, ponieważ dostarcza energii na dobry start i pomaga w koncentracji oraz utrzymaniu stabilnego poziomu cukru we krwi. Mimo to wiele osób w praktyce rezygnuje ze śniadania albo je je w pośpiechu. Najczęściej wynika to z braku czasu rano, natłoku obowiązków lub zwyczajnego braku apetytu zaraz po przebudzeniu. W efekcie śniadanie bywa pomijane.

Dietetyk mówi, czy trzeba jeść śniadanie

Sama przez bardzo długi czas w ogóle nie jadłam śniadań. Rano, gdy byłam jeszcze nierozbudzona, w ogóle nie miałam na nie ochoty. Ostatnio zaczęłam się zastanawiać, czy rzeczywiście trzeba jeść ten posiłek. Dietetyk Damian Parol w opublikowanym na Instagramie nagraniu odpowiedział na to pytanie. Odniósł się do tego, czy niejedzenie śniadań jest złe.

Prawdopodobnie nie zrobisz sobie krzywdy. Część badań wskazuje, że osoby, które jedzą śniadanie, są zdrowsze i szczuplejsze. Ale z drugiej strony pominięcie śniadania może być fajnym sposobem kontrolowania spożywanych kalorii – powiedział.

Dietetyk dodał, że w badaniach, w których zmuszali ludzi do tego, żeby jedli śniadania, to ich masa ciała zazwyczaj wzrastała.

Poleciłbym ci jedzenie śniadań, ale też nie poleciłbym ci się do nich zmuszać – podsumował.

Zasady komponowania zdrowego śniadania

Zdrowe śniadanie warto zacząć od produktów, które dostarczają energii na dłużej, czyli pełnoziarnistych węglowodanów, białka i zdrowych tłuszczów. Dobrym wyborem mogą być płatki owsiane z jogurtem naturalnym, owocami i orzechami albo kanapki z pełnoziarnistego pieczywa z jajkiem i warzywami. Ważne jest, aby unikać dużej ilości cukru, na przykład słodzonych płatków czy napojów. Nie wybieraj na ten pierwszy posiłek też słodkich drożdżówek czy „kolorowych” płatków owsianych, które mają w składzie masę cukru i ulepszaczy. Koniecznie sprawdź, co najlepiej jeść na śniadanie według naukowców z Harvardu.

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