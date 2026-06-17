Do jajecznicy dodaję 2 tanie przyprawy. Jelita i serce mogą tylko zyskać

Szczypiorek, cebula, szpinak, pomidory… Lista składników, które można dorzucić do jajecznicy jest bardzo długo. Ja zwykle „podkręcam” jej smak tym, co mam pod ręką. Sięgam zwykle po dość nieoczywiste produkty, bo lubię eksperymentować w kuchni. Bliscy początkowo patrzą na moje poczynania z rezerwą, ale szybko się do nich przekonują. Ostatnio urozmaicam jajka tanimi przyprawami – szczyptą suszonej kolendry i kurkumy. Dzięki nim nawet najzwyklejsze danie może staje się prawdziwą bombą zdrowotną.

Kurkuma jako dodatek do jajecznicy

Kurkuma nadaje potrawie piękny, słoneczny kolor, wyrazisty aromat. Najważniejsze jest jednak to, jak wpływa na nasze organizm. Zawarta w niej kurkumina wykazuje silne działanie przeciwzapalne oraz antyoksydacyjne. Pomaga uporać się z drobnymi infekcjami i świetnie łagodzi podrażnienia w żołądku. Co więcej, usprawnia metabolizm i pracę jelit. Na tym jednak jej rola się nie kończy, o czym wspomina dietetyk dr Bartek Kulczyński.

Kurkuma ma też pozytywny wpływ na układ krążenia. W tym temacie znalazłem badanie, które dowiodło, że stosowanie kurkuminy poprawia elastyczność naczyń krwionośnych, dzięki czemu nasz organizm może skuteczniej regulować ciśnienie krwi, zaś tętnice są lepiej chronione przed mikrouszkodzeniami. To z kolei sprawia, że nasze serce jest mniej obciążone i może pracować sprawniej […] Poza tym kurkuma pomaga uregulować poziom cholesterolu całkowitego i cholesterolu LDL. W ten sposób działa przeciwmiażdżycowo – podkreśla ekspert w jednym z opublikowanych nagrań.

Warto łączyć kurkumę ze świeżo zmielonym czarnym pieprzem. Obecna w nim piperyna drastycznie zwiększa przyswajanie kurkuminy przez organizm. To genialny patent, który nie wymaga absolutnie żadnego wysiłku, a przynosi ogromne korzyści.

Dorzuć kolendrę do smażonych jajek

Charakter jajecznicy odmienia również kolendra. Skutecznie pobudza wydzielanie soków żołądkowych i działa rozkurczowo na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego. Dietetyk Bartek Kulczyński uważa ją za wyjątkowo pożyteczną przyprawę, również ze względu na właściwości detoksykujące. „Wiele doświadczeń na zwierzętach pokazało, że wspomaga usuwanie niektórych toksycznych metali. Z naszego ciała, zapobiegając ich kumulowania się. Mam tu na myśli pierwiastki takie jak rtęć, kadm i ołów. Tym samym chroni ona między innymi nerki i wątrobę przed ich niebezpiecznym działaniem” – zauważa specjalista.

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