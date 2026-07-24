Regeneruje wątrobę i poprawia trawienie. Nasi dziadkowie zajadali się nią

W lecie mamy ogromny wybór pysznych i świeżych warzyw. Większość z nas najczęściej sięga jednak głównie po te, które zna i lubi, a także jest do nich po prostu przyzwyczajona. Mowa głównie o ogórkach czy pomidorach. Zapominamy jednak często o innych, mniej znanych warzywach. Świetnym przykładem jest cykoria. Sama bardzo długo jej nie próbowałam, a to duży błąd.

To warzywo regeneruje wątrobę

Z opowieści mojej babci wiem, że podejście do tego warzywa było kiedyś zupełnie inne. Było ono popularne szczególnie w czasach niedoborów czy kryzysów gospodarczych. Nasi dziadkowie zajadali się więc cykorią. Jest ona nie tylko smaczna, ale też naprawdę dobrze wpływa na nasz organizm.

Ma działanie hepatoprotekcyjne. Oznacza to, że działa ochronnie na naszą wątrobę. Wspiera jej prawidłową pracę, usuwając szkodliwe substancje z organizmu, a także chroniąc komórki przed stresem oksydacyjnym. Pamiętaj jednak, że samo jedzenie cykorii nie wystarczy, aby zapewnić zdrową wątrobę — jej prawidłowe funkcjonowanie zależy od całego stylu życia, w tym zbilansowanej diety, aktywności fizycznej, ograniczenia alkoholu i dbania o ogólny stan zdrowia.

To warzywo ma także właściwości przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Zawiera też błonnik pokarmowy (3,1 g na 100 g produktu), dzięki czemu wspiera pracę naszych jelit i pomaga utrzymać uczucie sytości. Dodatkowo jest również źródłem inuliny — naturalnego prebiotyku, który wspiera rozwój korzystnych bakterii jelitowych.

Co zrobić, żeby cykoria nie była gorzka?

Aby cykoria nie była zbyt gorzka, można przed spożyciem usunąć jej gorzki głąb znajdujący się u podstawy główki. To właśnie on zawiera najwięcej gorzkich substancji. Pomaga również namoczenie liści w zimnej wodzie przez około 15–30 minut, a następnie dokładne osuszenie ich przed przygotowaniem. Gorycz cykorii można też złagodzić, łącząc ją z delikatnymi składnikami, takimi jak jabłko, gruszka, jogurt, miód czy łagodny sos. Obróbka cieplna, na przykład duszenie lub gotowanie, również sprawia, że smak cykorii staje się łagodniejszy.

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