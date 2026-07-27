Dietetycy wybrali najlepszy ketchup. Ten sos może wspierać organizm, ale są konkretne wymogi

Polacy lubią ketchupy, stąd ich szeroki asortyment w sklepach. W gąszczu etykiet i podanych składników łatwo się jednak zagubić. Tymczasem wymagania dla tego sosu pomidorowego są całkiem proste. O tym, co powinien zawierać i który jest najlepszy, mówią dietetycy.

Dobry ketchup może być zdrowy

Choć może się wydawać, że świeże pomidory są lepszym wyborem niż przemysłowe przetwory, w przypadku tego warzywa często jest inaczej. W postaci ugotowanej, rozdrobnionej i zagęszczonej stanowi o wiele lepsze źródło cennego antyoksydantu, likopenu. Występuje nie tylko w większej ilości, ale jest też znacznie lepiej przyswajalny. To on nadaje intensywny kolor sosu, a w organizmie wspiera ochronę układu krążenia i antynowotworową.

Wadą tych sosów jest jednak wysoki poziom cukru, a często też obecność dodatków do żywności. Można na przykład natrafić na wyroby konserwowane benzoesanem lub sorbinianem. W diecie związki te mogą pochodzić z różnych źródeł i przy codziennym spożyciu nie są obojętne dla zdrowia. Niektóre ketchupy mają też niewiele pomidorów, a za to sporo wody i zagęstników. Warto więc wiedzieć, jak znaleźć w sklepie odpowiedni produkt.

Wybór najlepszego ketchupu

Produktom dostępnym w sprzedaży przyjrzał się dietetyk kliniczny Jakub Woźniak, który przy okazji stworzył ich ranking. Jak podkreślił, pomidory zawsze powinny stanowić pierwszy z wymienionych składników na etykiecie.

– Najlepsze keczupy to takie, których 100 g zostało wytworzonych z ponad 200 g pomidorów. Analizując składy keczupów, możemy zauważyć, że na pierwszym miejscu w składzie mogą znaleźć się nie tylko świeże pomidory, ale także przecier pomidorowy czy koncentrat. I obydwie te opcje są dobre, o ile użyto odpowiedniej ilości. I tak na przykład koncentratu powinno być w dobrym keczupie co najmniej 60%, co odpowiada właśnie tym 200 g pomidorów na 100 g produktu, a przecieru nieco więcej, bo około 75-80%.

W tych sosach są też składniki smakowe, takie jak ocet oraz cukier lub słodzik. Jak tłumaczy ekspert, dodatek słodzący jest wymagany dla uzyskania odpowiedniego smaku. Ostrzega jednak, że nie wszystkie produkty bez cukru nadają się do podgrzewania. Często stosowana sukraloza ulega rozkładowi pod wpływem wysokiej temperatury. Dietetyk poradził także, by sięgać po ketchupy o możliwie najniższym poziomie soli.

Ten ketchup polecają dietetycy

Produktem, który pojawia się wśród tych polecanych przez dietetyków, jest Ketchup Premium Sycylijski Keto marki Roleski. Jest dostępny w sklepach już od jakiegoś czasu, ale wciąż niedoceniany.

W składzie ma [...] aż 245 g pomidorów na 100 g keczupu. Skład też dosyć krótki. Mamy nawet tutaj dodatek substancji słodzącej, jakim jest sukraloza zamiast cukru. Nie dajcie się zwieść tym dodatkiem soli himalajskiej. To jest zdecydowanie klasyczna, normalna sól. Jednak z uwagi na ten krótki skład, dużą zawartość pomidorów, to jest to naprawdę fajny wybór. Zwłaszcza, że dzięki temu, że nie zawiera tego cukru, ma tylko 41 kalorii na 100 g – tłumaczył Jakub Woźniak.

Gdy sprawdziłam, z czego dokładnie jest zrobiony, na liście składników znalazłam też 8% octu jabłkowego i aż 2,3% soli, czyli całkiem sporo. Nie ma jednak wyborów idealnych. A keczup ten polecił także inny specjalista.

– Dobry wybór to Keto ketchup sycylijski i nie dlatego, że jest keto, ale z uwagi na niską kaloryczność i jedną z najwyższych zawartości pomidorów na rynku. Cukier tutaj został zamieniony na sukralozę, stąd też niższa zawartość węglowodanów – wyjaśnił dietetyk Michał Wrzosek w opublikowanym przez siebie nagraniu.

Z kolei dr Arkadiusz Matras na kanale Dietetyka #NieNaŻarty zachwalał bardzo podobny wyrób tej samej marki. Moim zdaniem jest jeszcze lepszy. Ketchup Premium Łagodny Bez Cukru ma więcej pomidorów (266 g warzywa na 100 g gotowego sosu) i mniej soli, bo tylko 1,5%. Jest tak samo słodzony sukralozą, jednak wyższy poziom surowca daje mu o 5 kcal na 100 g więcej (46 kcal) oraz dodatkowe 0,8 g cukrów prostych (5,3 g). Różnice są niewielkie.

FAQ – najczęstsze pytania dotyczące wyboru najlepszego ketchupu

Co powinien mieć w składzie dobry ketchup?

Według ekspertów pomidory zawsze powinny stanowić pierwszy ze składników wymienionych na etykiecie. Przyjmuje się, że najlepsze produkty to takie, w których do wytworzenia 100 g ketchupu zużyto ponad 200 g pomidorów lub więcej. W przypadku użycia koncentratu jego zawartość powinna wynosić co najmniej 60%, a w przypadku przecieru – minimum 75-80%.

Czy ketchup może być zdrowy?

Produkt o odpowiednim składzie może być zdrowym wyborem, ponieważ pomidory w postaci ugotowanej, rozdrobionej i zagęszczonej są znacznie lepszym źródłem likopenu niż surowe. Ten cenny antyoksydant wspiera układ krążenia i ochronę antynowotworową.

Na jakie dodatki w składzie ketchupu warto zwracać uwagę?

Dietetycy sugerują wybieranie ketchupów o możliwie najniższym poziomie cukru i soli. Dobrze jest rzadziej sięgać po produkty konserwowane benzoesanem lub sorbinianem oraz takie, które zawierają zbędne zagęstniki i dużą ilość wody.

Który ketchup polecają dietetycy?

Specjaliści wymieniają m.in. Ketchup Premium Sycylijski Keto marki Roleski jako produkt o krótkim składzie i wysokiej zawartości pomidorów (od 245 g do 266 g na 100 g gotowego sosu). Doceniają go za niską kaloryczność wynikającą z zastąpienia cukru sukralozą, choć zwracają uwagę na sporą zawartość soli. Niższy poziom tego dodatku i podobny skład ma wyrób tej samej marki, Ketchup Premium Łagodny Bez Cukru.

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