Ta cudowna przyprawa działa jak naturalna tarcza dla wątroby. Większość z nas ma ją w kuchni

Zioła warto włączać do codziennej diety nie tylko dlatego, że wzbogacają smak potraw, ale również ze względu na ich cenne właściwości prozdrowotne. Wiele z nich zawiera naturalne przeciwutleniacze, witaminy oraz związki wspierające odporność, trawienie i prawidłowe funkcjonowanie organizmu.

Ta roślina działa oczyszczająco i pomaga na wątrobę

Rozmaryn działa żółciotwórczo (zwiększa produkcję żółci w wątrobie) oraz żółciopędnie (ułatwia jej przepływ do dwunastnicy). Żółć jest niezbędna do emulgowania i trawienia tłuszczów. Usprawnienie jej przepływu zapobiega zastojom żółci oraz odciąża wątrobę po tłustych posiłkach. Dodatkowo rozmaryn, poprzez swoje działanie antyoksydacyjne, chroni organizm przed szkodliwymi wolnymi rodnikami i toksycznymi substancjami.

Ta roślina wspomaga też naturalne oczyszczanie organizmu. Wspiera i stymuluje narządy detoksykacyjne (głównie wątrobę i nerki), aby pracowały wydajniej.

Inne właściwości rozmarynu

Proszę wiedzieć, że rozmaryn jest uznawany za jedną z najsilniejszych roślin przyprawowych pod względem aktywności przeciwutleniającej. Oznacza to, że jest on wysoce skuteczny w neutralizowaniu wolnych rodników i zapobieganiu stresowi oksydacyjnemu. A to właśnie wolne rodniki i wywołany przez nie stres oksydacyjny przyczyniają się do rozwoju wielu chorób metabolicznych – powiedział w opublikownaym nagraniu dietetyk dr Bartosz Kulczyński.

Rozmaryn można też zaliczyć do roślin neuroprotekcyjnych i usprawniających funkcje poznawcze.

W badaniach naukowcy zauważyli, że włączenie rozmarynu do diety zwiększa wydajność pracy, poprawia pamięć, a także łagodzi objawy depresyjne u osób poddanych czynnikom stresotwórczym – dodał.

Ekspert bazował na badaniu pod tytułem „Effects of Continuous Intake of Rosemary Extracts on Mental Health in Working Generation Healthy Japanese Men: Post-Hoc Testing of a Randomized Controlled Trial”.

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