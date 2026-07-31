Jeden sekret długowieczności Japończyków. W Polsce mało kto o nim słyszał

Japończycy są znani z tego, że cieszą się dobrym zdrowiem i należą do najdłużej żyjących narodów na świecie. Wpływa na to przede wszystkim ich zdrowa dieta, bogata w ryby, warzywa, ryż oraz produkty sojowe. Jak wyjaśnił w opublikowanym nagraniu dietetyk Bartosz Kulczyński, w porównaniu z Polską różnice te są wyraźne i wynikają z wielu aspektów. Średnia długość życia Japończyków wynosi 84 lata. W przypadku Polaków jest to 78 lat.

Sposób Japończyków na długie życie

Otóż jedną z takich cegiełek, która pomaga budować dłuższe życie wśród Japończyków, jest spożywanie przez nich natto, czyli fermentowanej soi. Jest to wyjątkowo zdrowy produkt, którego działanie zdrowotne wynika z obecności między innymi witaminy K2 i nattokinazy. Są to składniki, które sprzyjają szczególnie zdrowiu układu krążenia – powiedział.

Ekspert dodał, że między innymi chronią przed zwapnieniem tętnic, tworzeniem się zakrzepów i powstawaniem blaszki miażdżycowej.

Naukowcy przeanalizowali grupę ponad 1500 starszych mężczyzn z Japonii, których obserwowano przez średnio 12 lat, celem sprawdzenia, czy regularne spożywanie natto ma jakikolwiek wpływ na długość życia. I okazało się, że w porównaniu do osób, które w ogóle nie jadły natto, osoby jedzące kilka porcji tygodniowo miały o około 40 proc. niższe ryzyko śmierci – powiedział.

Specjalista od zdrowego odżywiania powołał się na badanie pod tytułem „A 15-year cohort study of self-reported fermented soybean (natto) intake and all-cause mortality in elderly men”.

Jak wyjaśnił dietetyk, natto, czyli fermentowaną soję, możemy nabyć w sklepie internetowym. Uprzedził jednak, że jest to produkt, który dla nas, Polaków, którzy nie wychowują się w kulturze japońskiej, może mieć dość specyficzną konsystencję i smak.

Niemniej myślę, że warto je wypróbować, choćby z powodu takiej ciekawostki kulinarnej – wyjaśnił.

Inne ważne aspekty długowieczności mieszkańców Japonii

To jednak nie wszystko. Jeśli chodzi o jedzenie, bardzo ważny jest umiar. Wielu Japończyków stosuje zasadę kończenia posiłku, gdy są najedzeni w około 80 proc. Ograniczanie przejadania się pomaga utrzymać prawidłową masę ciała i zmniejsza ryzyko chorób metabolicznych. Japończycy jedzą także dużo ryb i owoców morza. Są one bogatym źródłem kwasów omega-3, które korzystnie wpływają na pracę serca i mózgu oraz mogą zmniejszać ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. W ich diecie dominują też warzywa i produkty bogate w błonnik pokarmowy.

Istotna jest także codzienna aktywność fizyczna. Nie chodzi wyłącznie o sport, ale także o ruch wpisany w codzienne życie. Spacery, jazda na rowerze, korzystanie z transportu publicznego czy prace w ogrodzie sprawiają, że mieszkańcy Japonii są aktywni przez cały dzień. Znaczenie dla ich zdrowia mają również silne więzi społeczne.

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