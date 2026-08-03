To najlepsza pora na śniadanie. Badacze wskazują na bezpośredni związek z długością życia

Śniadanie jest uznawane za najważniejszy posiłek. Stanowi źródło energii na początek dnia, wspiera koncentrację i pomaga wyrobić regularne nawyki żywieniowe. Wokół śniadania narosło jednak wiele mitów, które często są powielane bez oparcia w aktualnej wiedzy naukowej. Czy naprawdę każdy musi jeść śniadanie zaraz po przebudzeniu? A może pora nie ma znaczenia? Sprawdź, co mówi jedno z badań.

O której najlepiej jeść śniadanie?

Pełnowartościowe śniadanie najlepiej spożyć do 2 godzin po wstaniu z łóżka, gdyż podczas snu metabolizm naszego organizmu spowalnia, dlatego ważne jest, aby rozpocząć nowy dzień posiłkiem, który go przyspieszy oraz dostarczy energii i niezbędnych składników odżywczych do prawidłowego funkcjonowania – podaje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej.

Co więcej, spożywanie lub pomijanie śniadania może wpływać na masę ciała. Osoby rezygnujące ze śniadania często spożywają większe kolejne posiłki. W ten sposób kompensują kalorie, których nie dostarczyły wraz z pierwszym posiłkiem dnia. Ostatecznie całkowita podaż energii pozostaje zbliżona, mimo że jest rozłożona na mniejszą liczbę posiłków.

Śniadanie a dłuższe życie – badanie

Okazuje się, że w kwesti długości naszego życia nie jest istotne tylko to, czy jemy śniadanie lub co na nie jemy, ale też o jakiej porze. Badanie przeprowadzone w 2025 roku na 2945 dorosłych pokazało, że osoby jedzące wcześniej śniadanie miały większe szanse na dłuższe życie. Chodzi o badanie pod tytułem „Meal timing trajectories in older adults and their associations with morbidity, genetic profiles, and mortality”.

Naukowcy obserwowali uczestników przez około 22 lata. W tym czasie osoby badane przekazywały informacje o swoim stanie zdrowia, godzinach spożywania posiłków, a niektórzy z nich oddawali także próbki krwi.

Z biegiem czasu badacze zauważyli, że uczestnicy stopniowo przesuwali zarówno śniadanie, jak i kolację na późniejsze godziny, jednocześnie skracając dzienne „okno żywieniowe”, czyli okres, w którym spożywali wszystkie posiłki.

Osoby, które jadły później ten pierwszy posiłek, miały mniejsze szanse przeżycia kolejnych 10 lat niż ci, którzy spożywali go wcześniej. Średnio uczestnicy badania zjadali śniadanie około godziny 8:20. Jednak ci, którzy przesuwali pierwszy posiłek na godzinę 9:00 lub później, częściej zgłaszali problemy takie jak depresja, przewlekłe zmęczenie oraz zły stan zdrowia jamy ustnej.

Późniejsze spożywanie posiłków, a zwłaszcza opóźnianie śniadania, wiąże się zarówno z większą liczbą problemów zdrowotnych, jak i wyższym ryzykiem śmiertelności wśród osób starszych – podsumował autor badania, dr Hassan Dashti, specjalista ds. żywienia z Massachusetts General Hospital i Mass General Brigham.

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