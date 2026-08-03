Podczas menopauzy jest lepsze od mięsa. Zapobiega tyciu i chroni serce

Menopauza jest okresem w życiu kobiety, gdy odpowiednio zbilansowana dieta odgrywa wyjątkowo ważną rolę w utrzymaniu dobrego zdrowia, ale również samopoczucia. W tym okresie warto sięgać po produkty bogate w wapń, witaminę D oraz białko, które wspierają zdrowie kości i pomagają zachować masę mięśniową. Podobnie jak w przypadku innych osób podstawą codziennego jadłospisu powinny być również warzywa, owoce, pełnoziarniste produkty zbożowe oraz zdrowe tłuszcze pochodzące m.in. z ryb, orzechów i oliwy z oliwek.

Jedzenie mięsa podczas menopauzy

Jak podaje serwis Narodowego Funduszu Zdrowia, kobiety w trakcie menopauzy powinny ograniczyć spożywanie czerwonego mięsa – wołowiny, wieprzowiny, gęsi, kaczki, podrobów i tłustych wędlin. Z czego to wynika? W okresie menopauzy, na skutek spadku poziomu estrogenów, kobiety tracą naturalną ochronę hormonalną przed chorobami serca. Czerwone mięso jest źródłem nasyconych kwasów tłuszczowych i cholesterolu, które podnoszą poziom „złego” cholesterolu (LDL). To z kolei zwiększa ryzyko miażdżycy, udaru i zawału serca.

Dodatkowo zmiany hormonalne spowalniają tempo przemiany materii, więc należy ograniczyć jedzenie czerwonego mięsa również w celu kontroli masy ciała.

Co jeść zamiast czerwonego mięsa podczas menopauzy? Propozycje

Dobrym wyborem będą ryby, zwłaszcza tłuste ryby morskie, takie jak łosoś, śledź czy makrela. Są one źródłem kwasów tłuszczowych omega-3, witaminy D oraz pełnowartościowego białka.

Dobrym zamiennikiem mięsa są również rośliny strączkowe. Zgodnie z zaleceniami należy jeść je 1–2 razy w tygodniu. Fasola, ciecierzyca, soja, soczewica i groch powinny na stałe zagościć w menu takiej kobiety.

Jeśli nie chcesz rezygnować z jedzenia mięsa, eksperci z serwisu Narodowego Funduszu Zdrowia proponują zastąpienie czerwonego mięsa mięsem drobiowym. Jest ono zazwyczaj chudsze, do tego dostarcza pełnowartościowego białka i zawiera mniej nasyconych kwasów tłuszczowych.

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