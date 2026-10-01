Dietetyk ocenił 6 popularnych śniadań. Jednemu dał najwyższą notę

Śniadanie może być paliwem dla organizmu, które „da ci energię na pół dnia” – przekonuje dietetyk dr Michał Wrzosek. Niestety, wiele porannych opcji nie ma takiego działania. Wręcz przeciwnie, zapewnia „szybki strzał cukru, po którym za godzinę będziesz marzyć o kolejnej kawie i batoniku”. Zobacz, co zdaniem eksperta jest najzdrowszym pomysłem na pierwszy posiłek.

To powinno zawierać zdrowe śniadanie

Zdaniem doktora Wrzoska poranny posiłek jest tak samo ważny, jak inne w ciągu dnia. Najlepiej postawić na wartościową żywność. To przede wszystkim jak najmniej przetworzone produkty. Warzywa i/lub owoce powinny zajmować co najmniej połowę talerza. Pozostałą część powinny wypełnić: źródło białka, węglowodany złożone oraz porcja zdrowego tłuszczu.

Natomiast kaloryczność śniadania w diecie złożonej z 5 posiłków powinna wynieść 25% całodziennej dawki energii. Przy spożywaniu 2000 kcal dziennie wychodzi około 500 kalorii.

Ekspert odradził przy tym popijanie posiłków kawą i herbatą. Obecne w nich związki mogą zmniejszać przyswajanie żelaza i niektórych innych związków mineralnych. Zamiast tych napojów polecił wodę. Odniósł się także do sięgania po soki owocowe. Otóż te stuprocentowe mogą zastąpić jedną z zalecanych 5 porcji owoców i warzyw dziennie. Dietetyk radzi jednak pamiętać o wysokich dawkach cukru. Przykładowo w szklance soku pomarańczowego jest około 20 g tego składnika.

Najlepsze śniadanie według dietetyka

Dr Michał Wrzosek najwyższą ocenę przyznał owsiance, która jest przygotowana na mleku z dodatkiem białka i zdrowych tłuszczów. Jak zaznaczył, płatki z tego zboża mają sporą zawartość nie tylko białka i błonnika, ale również potasu i żelaza.

Dobra owsianka ma wysoki indeks sytości i niski lub średni indeks glikemiczny. A do tego zmniejsza ryzyko podjadania pomiędzy posiłkami – mówił specjalista w opublikowanym przez siebie nagraniu.

Przypomniał też o występującym w owsie błonniku rozpuszczalnym w postaci beta-glukanów, które „korzystnie wpływają na poziom insuliny”. Przytoczył wyniki badań, według których regularne jedzenie tego zboża powiązano z niższym ryzykiem rozwoju cukrzycy typu 2 o ponad 1/5.

W kontekście płatków ekspert wypomniał ponadto o zdrowym smoothie. Po dodaniu ich do koktajlu wraz z kilkoma innymi produktami napój zyskuje u niego najwyższe noty.

Jeśli zblendujesz same owoce z mlekiem, to tak jak po wypiciu soku, szybko poczujesz ssanie w żołądku. Ale gdy dodasz płatki owsiane, masło orzechowe i odżywkę białkową, to wyjdzie ci naprawdę fajny, sycący posiłek. W takiej porcji masz 545 kalorii i 34 gramy białka – zaproponował specjalista.

Zdrowe kanapki i tosty na śniadanie

Wiele osób zaczyna dzień od kanapek. Wybór składników ma diametralny wpływ na to, jak wpływają na zdrowie i poziom energii. Jako tani i szybki zestaw wymienił grahamkę z serkiem wiejskim i garścią pomidorków koktajlowych. Ma 348 kcal, 27 g białka, 11 g tłuszczu i 32 g węglowodanów.

Kanapki, które można przygotować z ogólnie dostępnych składników i jeść codziennie, to również te z pełnoziarnistego pieczywa z serkiem kanapkowym, szynką z kurczaka lub inną chudą wędliną oraz warzywami, między innymi wspomnianymi już pomidorkami. Ponadto na śniadanie można jeść tosty, przy czym Michał Wrzosek zachęca, by dodawać do nich awokado.

Tost ze szpinakiem, awokado i jajkiem. Tutaj mamy źródło zdrowych tłuszczów, białka i błonnika. Solidny wybór, który syci i dobrze smakuje – podsumował dietetyk.

Najzdrowsze jajka na początek dnia

Jeśli ktoś nie wyobraża sobie śniadania bez jajek, to jak najbardziej jest wartościowy produkt. Zdrowa osoba może sięgać po nie regularnie.

Z uwagi na wysoką zawartość białka i względnie niską kaloryczność mogą wspierać odchudzanie. A badania wykazują, że spożywanie ich na śniadanie może zwiększać uczucie sytości i zmniejszać apetyt w dalszej części dnia – wyjaśnił dr Wrzosek w swoim nagraniu.

Może to być nawet jajecznica, byle przygotowana z odpowiednimi dodatkami. Dobrym wyborem są według niego jajka smażone na oliwie z dodatkiem warzyw. To jednocześnie szybki, łatwy i niedrogi posiłek.

FAQ – najczęstsze pytania o zdrowe śniadanie

Co powinno zawierać zdrowe śniadanie?

Co najmniej połowę talerza powinny zajmować warzywa i/lub owoce. Pozostałą część warto uzupełnić o źródło białka, węglowodany złożone oraz porcję zdrowego tłuszczu. Najlepiej wybierać produkty jak najmniej przetworzone.

Ile kalorii powinno dostarczać śniadanie?

W przypadku diety składającej się z 5 posiłków śniadanie powinno dostarczać około 25% dziennego zapotrzebowania energetycznego. Przy dziennym spożyciu na poziomie 2000 kcal odpowiada to w przybliżeniu 500 kcal.

Czy owsianka to zdrowy wybór na śniadanie?

Owsianka przygotowana na mleku z dodatkiem źródeł białka i zdrowych tłuszczów to wartościowy posiłek o wysokim indeksie sytości oraz niskim lub średnim indeksie glikemicznym. Płatki owsiane zawierają cenne związki i pomagają zmniejszyć ryzyko podjadania między posiłkami. Produkty owiane mogą też korzystnie wpływać na poziom insuliny, a ich regularne spożywanie wiąże się z niższym ryzykiem cukrzycy typu 2.

Czy jajka są dobrym wyborem na śniadanie?

Jajka to wartościowy produkt, po który osoby zdrowe mogą sięgać regularnie. Ze względu na wysoką zawartość białka przy względnie niskiej kaloryczności mogą wspierać odchudzanie, zwiększać uczucie sytości i zmniejszać apetyt w dalszej części dnia. Dobrym wyborem jest np. jajecznica usmażona na oliwie z dodatkiem warzyw.

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