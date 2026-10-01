Kawa tylko rano? W badaniu 40 tys. osób u tej grupy ryzyko zgonu było niższe o 16 proc.

1 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kawy, dlatego warto przypomnieć ciekawe badanie opublikowane w 2025 roku w „European Heart Journal”. Naukowcy sprawdzili w nim nie tylko, ile kawy piją uczestnicy, ale również o jakiej porze po nią sięgają i wyciągnęli wnioski.

Przeanalizowali dane 40 725 dorosłych Amerykanów uczestniczących w badaniu NHANES. Zauważyli dwa wyraźne wzorce. Jedna grupa piła kawę przede wszystkim rano, między 4:00 a 11:59. Druga sięgała po nią przez cały dzień – rano, po południu i wieczorem.

Poranna kawa wypadła inaczej niż pita przez cały dzień

U osób pijących kawę głównie rano ryzyko zgonu z dowolnej przyczyny było o 16 proc. niższe niż u osób, które kawy nie piły. W przypadku zgonów z powodu chorób sercowo-naczyniowych różnica wyniosła aż 31 proc. U osób pijących kawę przez cały dzień naukowcy nie stwierdzili takiej zależności.

Uczestników obserwowano przez około 10 lat. W analizie uwzględniono wiele czynników, które mogły wpływać na wyniki, m.in. wiek, palenie papierosów, aktywność fizyczną, długość snu, dietę, cukrzycę oraz nadciśnienie.

Ważne jest jednak jedno zastrzeżenie. To badanie obserwacyjne. Nie dowodzi, że przeniesienie wszystkich filiżanek na rano wydłuży życie albo ochroni nasze serce. Pokazuje związek: osoby pijące kawę głównie rano miały w tej analizie lepsze wyniki niż niepijący kawy, czego nie stwierdzono w grupie pijącej ją przez cały dzień.

Kawa po południu może zabierać nam sen

Jednym z możliwych wyjaśnień wskazywanych przez autorów jest wpływ późnej kofeiny na rytm dobowy i sen. W metaanalizie 24 badań spożycie kofeiny skracało całkowity czas snu średnio o 45 minut. Uczestnicy zasypiali również około 9 minut dłużej, a efektywność snu spadała o 7 proc.

Badacze wyliczyli też, że kawa o objętości 250 ml, zawierająca około 107 mg kofeiny, powinna być wypita co najmniej 8,8 godziny przed snem, aby nie skracać jego całkowitego czasu. Jeśli ktoś chodzi spać o 23:00, wychodzi mniej więcej godzina 14:00 na ostatnią kawę.

Nie jest to sztywna granica dla każdego. Espresso, duża kawa przelewowa i kawa rozpuszczalna mogą zawierać różne ilości kofeiny, a jej działanie nie u każdego jest takie samo.

Źródła:

Badanie o porze picia kawy i śmiertelności: European Heart Journal – Coffee drinking timing and mortality in US adults – publikacja 8 stycznia 2025 r.

Metaanaliza dotycząca kofeiny i snu: PubMed – The effect of caffeine on subsequent sleep – 24 badania

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