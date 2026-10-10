Nie marynata robi tu największą różnicę. Udka piekę w tej temperaturze i wychodzą soczyste

Udka dobrze nadają się do obróbki termicznej w piekarniku, ponieważ zawierają więcej tłuszczu niż pierś i trudniej je przesuszyć. Nie oznacza to jednak, że ich przygotowanie nie wymaga przestrzegania żadnych zasad. Nic bardziej mylnego. Liczy się między innymi wielkość porcji, a także czas i temperatura pieczenia.

Zacznij od odpowiedniego przygotowania mięsa

Przed doprawieniem należy dokładnie osuszyć powierzchnię kurczaka papierowym ręcznikiem. Nadmiar wody musi najpierw odparować, zanim skórka zacznie się skutecznie rumienić. Dlatego mokre mięso, zalane dodatkowo dużą ilością marynaty, trudniej upiec „na chrupko”.

Znaczenie ma też ułożenie porcji. Udka powinny leżeć skórą do góry, w jednej warstwie, z niewielkimi odstępami. Ściśnięte w małym naczyniu wydzielają płyn, a wilgotne powietrze utrudnia wysuszenie skórki.

Temperatura pieczenia udek z kurczaka

Przy pieczeniu udek ze skórą sprawdza się zwykle 180-200 stopni Celsjusza w trybie góra–dół. Ustawienie 190°C jest rozsądnym punktem wyjścia. Pozwala stopniowo dopiekać mięso i rumienić skórkę. Jeśli korzystasz z termoobiegu, obniż temperaturę o około 20°C, ponieważ ruch gorącego powietrza przyspiesza obróbkę termiczną kurczaka.

Niewielkie uda lub podudzia z kością często potrzebują około 40-50 minut. Duże, całe nogi zwykle muszą spędzić w piekarniku nieco więcej czasu – około 60 minut lub nieco dłużej. Wiele zależy od liczby porcji i rodzaju naczynia.

Mięso włóż do nagrzanego piekarnika. Wybieraj porcje zbliżonej wielkości. Jeśli część kawałków jest wyraźnie mniejsza, warto sprawdzić je wcześniej i wyjąć osobno, zamiast przesuszać w oczekiwaniu na dopieczenie pozostałych.

Pamiętaj, że złocista skórka nie wystarcza, aby ocenić gotowość kurczaka do spożycia. Najpewniejszą metodą jest pomiar termometrem kuchennym. W najgrubszej części mięsa temperatura powinna osiągnąć około 82-85°C. Końcówka sondy nie powinna dotykać kości, ponieważ może to zafałszować odczyt. Warto sprawdzić kilka porcji, zwłaszcza jeśli różnią się rozmiarem.

Pieczenie kurczaka – przydatne wskazówki

Jeśli chcesz, możesz zamarynować kurczaka przed pieczeniem. Wystarczy połączyć majonez, jogurt lub musztardę z ulubionymi składnikami. Dobrze sprawdzi się na przykład czosnek, papryka, majeranek czy tymianek. Uważaj na zalewy z dodatkiem miodu, ketchupu czy syropu klonowego. Obecne w nich cukry szybko karmelizują. W efekcie nietrudno o przypalenie skórki. Najlepiej glazurować mięso na 10-15 minut przed końcem pieczenia.

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