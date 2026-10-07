Francuzki od lat pielęgnują ten nawyk. Lekarz: pomaga na serce, cukier, nadciśnienie

Francuzki od lat kojarzą nam się z elegancją, ale też szczupłą figurą, której zazdroszczą im często mieszkanki innych państw. Oczywiście, wiele zależy od genów, sposobu życia i tego, w jaki sposób się odżywiamy, jednak ważne są też nawyki. Francuskie kobiety nigdy nie pomijają jednego, ważnego posiłku.

Zdrowy nawyk Francuzek

Chodzi o śniadanie. Jest ono niezwykle ważne, ponieważ dostarcza organizmowi energii potrzebnej w ciągu pierwszych godzin nowego dnia. W naszym kraju ten posiłek jest często pomijany, co jest sporym błędem. Pełnowartościowe śniadanie może również pomóc w utrzymaniu koncentracji, lepszym samopoczuciu. Sprawia również, że po prostu czujemy się syci, a w konsekwencji w ciągu dnia nie sięgamy po kaloryczne przekąski. To właśnie między innymi dlatego mieszkankom Francji udaje się utrzymać tak piękną figurę.

Musisz jednak pamiętać, że samo jedzenie śniadania nie powoduje automatycznie utraty wagi – najważniejsza jest odpowiednia ilość kalorii i jakość spożywanych produktów.

Czy warto jeść śniadanie?

O tym, czy warto je jeść, opowiedział w opublikowanym nagraniu na YouTube lekarz Marek Skoczylas. Zacytował on wyniki jednej z metaanaliz, która badała wyniki 14 innych badań pod tytułem „Wpływ regularnych śniadań na choroby metaboliczne i sercowo-naczyniowe: protokół przeglądu systematycznego i metaanalizy”. Obrazowały one wpływ spożywania śniadania na stan naszego zdrowia.

Regularne, codzienne jedzenie śniadań przynosi korzyści naszemu układowi krążenia i zmniejsza ryzyko wielu chorób, między innymi chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy typu 2, otyłości, nadciśnienia, udarów, zespołu metabolicznego i śmierci z przyczyn sercowo-naczyniowych – brzmi treść wniosków z badań zacytowana przez lekarza.

Jedzenie śniadań jest więc szczególnie ważne dla osób po 50. roku życia, ponieważ to właśnie one są najbardziej narażone na choroby sercowo-naczyniowe.

Pomysły na wartościowe śniadanie

Co więc będzie najlepsze na ten posiłek? Powinien być przede wszystkim wartościowy i dobrze zbilansowany. Zadbaj o to, żeby zawierało źródło białka, zdrowe tłuszcze oraz węglowodany, najlepiej z produktów pełnoziarnistych.

Dobrze sprawdzi się na przykład jajecznica lub szakszuka na oliwie z 2–3 jaj z dodatkiem szpinaku, pomidorów i papryki, podana z 1–2 kromkami chleba żytniego na zakwasie i posypana pestkami dyni. Możesz przygotować też tosty pełnoziarniste z awokado i wędzonym łososiem lub jajkiem w koszulce. Do tego warto dodać garść rukoli i pomidorki koktajlowe. Unikaj za to białego pieczywa, drożdżówek, jogurtów owocowych z dużą ilością cukru czy przetworzonych płatków śniadaniowych.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o nawyki śniadaniowe Francuzek i wpływ śniadania na zdrowie

Jaki nawyk żywieniowy pomaga Francuzkom w utrzymaniu szczupłej figury?

Jednym z kluczowych nawyków Francuzek jest regularne spożywanie śniadania. Jest to niezwykle ważny posiłek, który zapewnia energię na pierwsze godziny dnia, ułatwia utrzymanie koncentracji i poprawia samopoczucie. Pełnowartościowe śniadanie daje uczucie sytości, co zapobiega sięganiu po kaloryczne przekąski w dalszej części dnia.

Czy samo jedzenie śniadania gwarantuje utratę wagi?

Nie, samo spożywanie śniadania nie powoduje automatycznie spadku wagi. Kluczowa dla kontroli masy ciała jest odpowiednia ogólna ilość spożywanych kalorii oraz wysoka jakość produktów zawartych w posiłku.

Jakie korzyści zdrowotne daje codzienne jedzenie śniadań?

Zgodnie z wynikami metaanalizy badań zacytowanymi przez lekarza Marka Skoczylasa, regularne jedzenie śniadań korzystnie wpływa na układ krążenia. Zmniejsza ono ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy typu 2, otyłości, nadciśnienia, udarów, zespołu metabolicznego oraz śmierci z przyczyn sercowo-naczyniowych.

Co warto jeść na śniadanie, a czego unikać?

Warto wybierać: dobrze zbilansowane posiłki zawierające źródła białka, zdrowe tłuszcze i węglowodany z produktów pełnoziarnistych. Przykładem może być jajecznica lub szakszuka na oliwie ze szpinakiem, pomidorami i chlebem żytnim na zakwasie albo tosty pełnoziarniste z awokado i łososiem lub jajkiem w koszulce.

Należy unikać: białego pieczywa, drożdżówek, jogurtów owocowych z wysoka zawartością cukru oraz przetworzonych płatków śniadaniowych.

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