Owsiankę robię teraz 50/50. Ten prosty składnik mocno podbija ilość białka

Płatki owsiane, owoce i mleko, jogurt lub napój roślinny to jedno z najpopularniejszych śniadań. Taki posiłek, choć bez wątpienia wartościowy, nie zawsze zaspokaja głód na długo. Dietetyczka Marta Tomasik-Czogała radzi, jak rozwiązać ten problem. Proponuje, by sięgnąć po jeden prosty produkt. Nie chodzi o dodatkową porcję nabiału czy odżywkę białkową, lecz inny mniej popularny artykuł spożywczy. Zobacz, co dokładnie poleca i dlaczego.

Gdy owsianka nie syci tak, jak powinna

Zazwyczaj problem leży w niewłaściwej kompozycji posiłku. Za dużo w nim – jak podkreśla ekspertka – „szybkich” węglowodanów, a za mało „kotwic sytości”, czyli białka i błonnika. Nie oznacza to jednak, że trzeba rezygnować z ulubionego śniadania. Warto natomiast przyjrzeć się bliżej jego poszczególnym składnikom i wzbogacić bazową recepturę o płatki sojowe. To świetny zamiennik skyru, mleka czy odżywki białkowej.

Mają ponad 40 procent białka, więc jedna czubata łyżka dorzuca prawie 5 g czystego białka roślinnego – wyjaśnia Marta Tomasik-Czogała w opublikowanym nagraniu.

Soja zawiera także izoflawony – związki roślinne, które – zdaniem naukowców – wykazują wysoki potencjał prozdrowotny. Eksperci wskazują, że mogą łagodzić objawy menopauzy, a także wywierać pozytywny wpływ na gospodarkę lipidową i kości.

Płatki sojowe w codziennej diecie

Marta Tomasik-Czogała radzi, by włączyć je do owsianki. „Moja dietetyczna wskazówka dla Ciebie: są subtelnie chrupkie i neutralne w smaku. Wystarczy zmieszać je pół na pół z tradycyjnymi płatkami owsianymi albo dorzucić do domowej granoli” – podpowiada. Jeśli zwiększasz ilość błonnika i białka w codziennej diecie, nie zapominaj o odpowiednim nawodnieniu. W przeciwnym razie zmiany w jadłospisie mogą przynieść więcej szkody niż pożytku i zwiększyć ryzyko pojawienia się dolegliwości żołądkowo-jelitowych.

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