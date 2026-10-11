Kardiolog ujawnia 7 produktów, które ma w kuchni. „Zmniejszają ryzyko zawału nawet o 32%”

Choroby układu sercowo-naczyniowego są jedną z najczęstszych przyczyn śmierci w naszym kraju. Jak podaje serwis Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, co roku z tego powodu umiera około 178 tys. Polaków. Można jednak temu zapobiec, między innymi poprzez regularną aktywność fizyczną, dbanie o prawidłową masę ciała, kontrolowanie ciśnienia tętniczego krwi i poziomu cholesterolu. Niezwykle ważna jest także odpowiednia dieta.

Kardiolog poleca te produkty

Lekarz kardiolog Anna Bartusiak-Chatys opublikowała na Instagramie wpis, w którym zdradziła, co je w trosce o swoje serce. W tym zestawieniu znalazła się między innymi oliwa extra virgin.

Zawiera polifenole, które chronią cholesterol LDL przed utlenianiem. W badaniu PREDIMED dieta śródziemnomorska z oliwą obniżyła ryzyko poważnych incydentów sercowo-naczyniowych o około 30% – wyjaśniła specjalistka.

W diecie lekarki znalazła się również garść orzechów dziennie. Jest to źródło zdrowych tłuszczów, magnezu. Ich ważnym składnikiem jest również arginina, z której organizm tworzy tlenek azotu rozszerzający naczynia.

W swoim menu lekarka uwzględniła również babkę płesznik.

To rozpuszczalny błonnik, który wiąże kwasy żółciowe w jelitach i pomaga obniżyć LDL o kilka do kilkunastu procent. Pamiętaj, żeby popijać ją dużą ilością wody i przyjmować ją 2 godziny przed lekami lub po nich – wytłumaczyła.

Żeby dbać o zdrowie serca, należy także włączyć do jadłospisu ryby. Dobrym wyborem są między innymi śledzie.

Jednym z najlepszych źródeł kwasów omega-3 EPA i DHA, które obniżają trójglicerydy i działają przeciwzapalnie, a do tego dostarczają witaminy D. Wybieraj śledzie mniej solone albo wymocz je przed jedzeniem, bo nadmiar soli to wróg ciśnienia – podsumowała.

Owoce i warzywa a zdrowie serca

W zestawieniu ekspertki nie mogło oczywiście zabraknąć warzyw i owoców. Warto jeść między innymi maliny, ponieważ są jednym z lepszych źródeł błonnika pokarmowego. Mają 6,5 g na 100 g. To także źródło polifenoli o działaniu przeciwzapalnym oraz mała ilość cukru. Dobrym wyborem będą też borówki. Zawierają antocyjany, czyli barwniki, które wspierają elastyczność naczyń.

W Nurses’ Health Study kobiety jedzące borówki i truskawki co najmniej 3 razy w tygodniu miały o 32% niższe ryzyko zawału – podsumowała specjalistka.

Z kolei spośród warzyw na szczególną uwagę zasługują pomidory, które są najlepszym źródłem likopenu, czyli silnego przeciwutleniacza. Zawierają też potas wspierający prawidłowe ciśnienie. Ekspertka zdradziła, że wspomniany likopen najlepiej się wchłania, jeśli poddusimy pomidory na odrobinie oliwy.

O tym pamiętaj

Jeśli chcesz kompleksowo zadbać o zdrowie swojego serca, nie możesz skupiać się tylko na tym, co włączasz ze swojej diety, ale istotne jest także, co z niej eliminujesz. Należy graniczyć przede wszystkim produkty wysoko przetworzone, które często zawierają dużo soli, cukru i tłuszczów nasyconych. Uważaj także na zbyt dużą ilość czerwonego mięsa w diecie. Zwróć też uwagę na ilość soli, ponieważ jej nadmiar może przyczyniać się do wzrostu ciśnienia tętniczego.

Pamiętaj też, że żaden pojedynczy produkt nie uchroni przed zawałem ani innymi chorobami sercowo-naczyniowymi. Najważniejsze jest połączenie wszystkich zdrowych nawyków, a także regularność.

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