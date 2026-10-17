Co zmienić w jadłospisie po 45. roku życia? Dietetyczka: Nie musisz rezygnować z makaronu i chleba

Menopauza jest naturalnym elementem w życiu każdej kobiety. Najczęściej pojawia się między 45. a 55. rokiem życia. W tym czasie mogą występować różne objawy, takie jak uderzenia gorąca, nocne poty, problemy ze snem, wahania nastroju czy uczucie zmęczenia. Każda kobieta może przechodzić menopauzę inaczej, jednak w przypadku każdej ważne jest, by o siebie odpowiednio zadbać, między innymi poprzez dietę. Dietetyczka Joanna Bonar-Brandt w rozmowie z Wprost wyjaśniła, jak powinno wyglądać odżywianie po 45. roku życia.

Joanna Biegaj, Wprost: Czy metabolizm w menopauzie naprawdę zwalnia, czy to mit?

Joanna Bonar-Brandt, dietetyczka kliniczna*: Częściowo to mit, a częściowo prawda. Badanie opublikowane w „Science” w 2021 roku (Pontzer i wsp., ponad 6 tys. osób) wykazało, że po uwzględnieniu masy i składu ciała wydatek energetyczny pozostaje stabilny między 20. a 60 rokiem życia. Sama menopauza nie „wyłącza” więc przemiany materii.

Kobiety nie „wymyślają” sobie jednak, że w perimenopauzie łatwiej tyją.

Badanie SWAN pokazało, że w tym okresie przyspiesza przyrost tkanki tłuszczowej, a ubywa mięśni, które są tkanką aktywną metabolicznie. Spadek estrogenów przesuwa tłuszcz w okolice brzucha (tłuszcz trzewny) i obniża wrażliwość na insulinę. Do tego dochodzą gorszy sen, uderzenia gorąca i zmęczenie, które zmniejszają aktywność i zwiększają apetyt.

W skrócie: to nie metabolizm „siada”, tylko zmienia się skład ciała. Najlepszą ochroną jest dbanie o mięśnie, czyli odpowiednia ilość białka i trening siłowy.

Jakie są najczęstsze błędy żywieniowe kobiet po 45 roku życia?

Drastyczne diety i pomijanie posiłków, które prowadzą do utraty mięśni i efektu jo-jo. Za mało białka, zwłaszcza w pierwszej połowie dnia, a także wapnia i witaminy D w okresie przyspieszonej utraty masy kostnej. Za mało też błonnika, warzyw i pełnych ziaren (poniżej zalecanych 25 g błonnika dziennie).

Z kolei za dużo soli i żywności wysoko przetworzonej. Wrogiem jest także alkohol, który nasila uderzenia gorąca, pogarsza sen i zwiększa ryzyko raka piersi. Demonizowanie węglowodanów i tłuszczów przy jednoczesnym zostawianiu słodyczy „na nagrodę”. Szukanie rozwiązań w suplementach i produktach „light” zamiast w codziennym jadłospisie.

Co więc zmienić w codziennym jadłospisie po 45 roku życia?

Nie potrzeba rewolucji. Najlepiej przebadanym wzorcem jest dieta śródziemnomorska i wprowadzenie kilku prostych nawyków. Białko w każdym posiłku, także na śniadanie. Co najmniej 500 g warzyw i owoców dziennie, z przewagą warzyw. Pełne ziarna zamiast białego pieczywa oraz rośliny strączkowe kilka razy w tygodniu.

Należy włączyć do diety oliwę z oliwek extra vergin, orzechy, nasiona i ryby morskie 1-2 razy w tygodniu. Tłuszcze nasycone warto ograniczać, bo w menopauzie rośnie poziom cholesterolu LDL. Ważne są codziennie produkty bogate w wapń, mniej soli, cukru i alkoholu. Regularne posiłki co 3-4 godziny, bez podjadania (kawa z mlekiem to też posiłek!). Dieta działa najlepiej w połączeniu z treningiem siłowym 2-3 razy w tygodniu i dobrym snem.

Jak w takim razie zadbać o odpowiednią ilość białka i wapnia w trakcie menopauzy i dlaczego jest to ważne?

Spadek estrogenów przyspiesza utratę masy mięśniowej. Mięśnie chronią przed upadkami i złamaniami, poprawiają wrażliwość na insulinę i pomagają utrzymać masę ciała. Podstawowa norma dla dorosłych to 0,83 g białka na kilogram masy ciała. Australijska agencja naukowa CSIRO zaleca jednak kobietom w perimenopauzie min. 1,2 g/kg dziennie. Ważny jest rozkład: 25-35 g białka w każdym posiłku, np. 200 g skyru, 3 jajka i kromka chleba z twarożkiem albo 100 g piersi z kurczaka lub ryby.

W okresie okołomenopauzalnym i w pierwszych latach po menopauzie kobieta może stracić około 10% masy kostnej. Według polskich norm kobiety po 50. roku życia potrzebują 1200 mg wapnia dziennie. Najlepszym źródłem jest nabiał (szklanka mleka lub kefiru to ok. 250–300 mg). Wapń dostarczają też wzbogacane napoje roślinne, tofu, sardynki, warzywa zielone, migdały i wody wysokozmineralizowane. Ten składnik najlepiej przyswaja się przy odpowiednim poziomie witaminy D. Polskie zalecenia przewidują dla dorosłych 1000–2000 j.m. dziennie, ale warto oznaczyć jej poziom we krwi i w razie potrzeby zwiększyć dawkę pod kontrolą specjalisty.

Czy podczas menopauzy naprawdę trzeba ograniczyć węglowodany i odstawić chleb oraz makaron?

Nie, to mit. Badania (m.in. DIETFITS) pokazują, że diety nisko- i wysokowęglowodanowe dają w dłuższym czasie podobną utratę masy ciała. Decydują bilans energetyczny i to, czy dietę da się utrzymać.

Po menopauzie spada wrażliwość na insulinę, dlatego liczy się jakość węglowodanów. Pełnoziarniste pieczywo, kasze i strączki zmniejszają ryzyko cukrzycy typu 2 i chorób serca. Ograniczać warto cukry dodane, słodzone napoje i białe pieczywo. Węglowodany najlepiej łączyć z białkiem, tłuszczem i warzywami, a makaron gotować al dente. Indywidualne zmniejszenie ilości węglowodanów może mieć sens np. przy cukrzycy typu 2, ale powinno wynikać z diagnozy, a nie z mody.

Problemem wielu kobiet jest też „opuchlizna”. Dlaczego po czterdziestce woda „zatrzymuje się” w organizmie i jak zmienić dietę, by pozbyć się obrzęków?

W perimenopauzie częściej zdarzają się cykle bezowulacyjne z niskim poziomem progesteronu i wahaniami estrogenów. Względna przewaga estrogenów sprzyja zatrzymywaniu sodu i wody. Dokłada się do tego spadek wrażliwości na insulinę oraz styl życia: dużo soli, mało potasu i ruchu, alkohol.

W diecie pomaga ograniczenie soli do maks. 5 g dziennie. Jej głównym źródłem są pieczywo, wędliny, sery i gotowe produkty. Ważne jest też zwiększenie ilości potasu z warzyw, roślin strączkowych, kasz i orzechów. Istotne jest także regularne picie wody i odpowiednia ilość białka.

Nie można zapomnieć też o ruchu, bo praca mięśni łydek wspiera krążenie. Uporczywe lub nasilone obrzęki mogą też wynikać z chorób serca, nerek, tarczycy, niewydolności żylnej lub działania leków, więc wymagają konsultacji lekarskiej.

*Joanna Bonar-Brandt – dietetyczka kliniczna specjalizująca się w zdrowiu kobiet, zaburzeniach hormonalnych, perimenopauzie i menopauzie. Autorka edukacyjnych profili @bezpauzy na Facebooku i Instagramie.

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