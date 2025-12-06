Bosacka ujawnia, co naprawdę siedzi w przyprawach do grzańca. Wyniki analizy zaskoczą miłośników zimowych napojów

Grzańce to dla wielu osób obowiązkowy element jesienno-zimowego menu. Ich bazą często są nie tylko piwa czy wina, ale także różnego rodzaju soki i kompoty. Tego typu napoje nie istnieją jednak bez przypraw. Na rynku można znaleźć różne gotowe mieszanki. To wygodne i szybkie rozwiązanie, które pozwala skrócić czas przyrządzania rozgrzewającego „trunku”. Jednak nie zawsze służy ono zdrowiu. Przypomina o tym Katarzyna Bosacka i obnaża skład popularnych produktów dostępnych na rynku. Jej wnioski jeżą włos na głowie.

Co kryją w sobie sklepowe przyprawy do grzańca?

Jako pierwszą dziennikarka przeanalizowała przyprawę korzenną do grzańca marki Dr Oetker. Okazało się, że 88 procent jej zawartości to cukier. Jeszcze gorzej na jej tle wypadają inne wyroby. Dla przykładu mieszanka Prymat ma w sobie aż 97 procent cukru, a produkt marki Kamis – 99 procent.

Tymczasem nadmiar cukru w diecie wywiera bardzo negatywny wpływ na organizm. Powoduje wahania poziomu glukozy oraz insuliny we krwi. Czujemy nagły przypływ energii, ale ten szybko ustępuje miejsca zmęczeniu. Pojawia się wzmożony apetyt, podjadanie, zaburzenia metabolizmu. Dlatego nadmiar cukrów prostych w diecie zwiększa ryzyko rozwoju insulinooporności, cukrzycy typu drugiego i otyłości. Sprzyja występowaniu niealkoholowego stłuszczenia wątroby. Przyspiesza procesy zapalne, które osłabiają odporność i obciążają układ krążenia. Pogarsza też kondycję skóry i jakość snu.

Jak zrobić domową przyprawę do grzańca?

Prawdziwa przyprawa do grzańca nie potrzebuje dodatku cukru. Wystarczy laska cynamonu, kilka goździków, skórka pomarańczowa, odrobina imbiru. Jeśli lubisz pikantne smaki i chcesz zwiększyć rozgrzewającą moc grzańca, dodaj do tego „zestawu” składników szczyptę chili. Zawarta w papryczce kapsaicyna wzmaga termogenezę, czyli wytwarzanie ciepła przez organizm. A jeżeli zależy ci na tym, bym dodać do napoju trochę słodyczy, sięgnij po naturalny miód.

