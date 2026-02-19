Pilny komunikat GIS. Ten makaron może być niebezpieczny dla zdrowia

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wydał ostrzeżenie dotyczące popularnego makaronu. Wynika to z podania przez producenta niewłaściwej informacji dotyczącej alergenu na opakowaniu. Można go było kupić w sklepie ALDI. Jeśli ostatnio robiłeś tam zakupy, koniecznie sprawdź, czy nie masz w szafce źle oznakowanej serii. Jest ona niebezpieczna dla jednej grupy osób.
Ostrzeżenie dotyczące makaronu
GIS ostrzega przed makaronem CUCINA MAKARON TAGLIATELLE 500 g (wszystkie numery partii i daty minimalnej trwałości). Doszło do nieprawidłowego oznakowania substancji alergennej – pszenicy zawierającej gluten.
Jak poinformował GIS, sieć sklepów ALDI podjęła decyzję o dobrowolnym wycofaniu produktu. Proces ten jest monitorowany przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Szczegóły dotyczące produktu:
- Nazwa produktu: CUCINA MAKARON TAGLIATELLE 500 g
- Numery partii: wszystkie
- Daty minimalnej trwałości: wszystkie
- Kod kreskowy: 2008080138291
- Kraj pochodzenia: Francja
- Dystrybutor w Polsce: ALDI Sp. z o.o., Poland, ul. Niedźwiedziniec 10, 41–506 Chorzów
Zalecenia dla konsumentów
Główny Inspektorat Sanitarny poinformował, że osoby z alergią na pszenicę i gluten nie powinny spożywać wskazanej w komunikacie partii produktu. Zjedzenie takiego produktu w przypadku osób z alergią może być niebezpieczne dla ich zdrowia. W takiej sytuacji może dojść do szeregu reakcji zdrowotnych – od łagodnych po zagrażające życiu (wstrząs anafilaktyczny).
Jeśli więc zmagasz się z taką nietolerancją, porównaj numer partii i datę ważności na swoim opakowaniu z danymi w komunikacie GIS. Sklep ma umożliwić zwrot zakupionego produktu.
Należność za zakupiony towar zostanie Państwu zwrócona, również w przypadku braku paragonu będącego dowodem dokonania zakupu. Produkt można zwracać do 09.03.2026 r. (włącznie) do sklepów ALDI – podaje sieć sklepów.
W przypadku pytań można kontaktować się pod adresem mailowym: [email protected]
