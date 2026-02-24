Biedronka wycofała ten produkt i ostrzega klientów. Natychmiast go wyrzuć

Biedronka wydała komunikat dotyczący wycofania popularnego produktu. Przekazała również zalecenia dla klientów, którzy go zakupili. Powinni go wyrzucić lub zwrócić w najbliższym sklepie. Sieć podkreśliła także, że decyzja „ma na celu wyeliminowanie ryzyka spożycia niezgodnego produktu przez konsumentów”.

Jaki produkt został wycofany z Biedronki? Szczegóły

Biedronka w opublikowanym komunikacie wskazała, że wycofany został produkt „Cebula czerwona 0,5 kg opak. Biedronka”. Kraj pochodzenia to Polska. Powodem jest wykrycie zbyt dużego poziomu kadmu (metal ciężki), a dokładnie „stwierdzoną niezgodnością (przekroczenie dopuszczalnego poziomu obecności kadmu w partii produktu 04/7)".

Wycofane partie oznaczone są numerami:



03/6;

03/7;

04/1;

04/2;

04/3;

04/4;

04/5;

04/6;

04/7;

05/1.

Co zrobić z zakupioną cebulą?

Jak podała sieć Biedronka, osoby, które zakupiły ten produkt, proszone są o jego wyrzucenie lub zwrócenie do najbliższego sklepu, w którym został on zakupiony. Spółka podkreśliła też, że działanie ma charakter prewencyjny. Nie należy więc siać paniki. Wycofanie produktu jest środkiem ostrożnościowym, a sytuacja nie dotyczy wszystkich cebul dostępnych w sprzedaży.

Wszystkim konsumentom, którzy zwrócą produkt wraz z opakowaniem (konieczne do identyfikacji numeru partii produktu) zostanie zwrócony koszt nabycia produktu – podaje sieć sklepów Biedronka, przepraszając również za zaistniałą sytuację.

Wycofanie tego produktu i zalecenie, by nie spożywać tej cebuli, należy potraktować z należytą uwagą. W Unii Europejskiej normy dotyczące metali ciężkich w żywności są bardzo rygorystyczne. Nie oznacza to jednak, że zjedzenie jednej takiej cebuli spowoduje natychmiastowe zatrucie, ale z uwagi na swoje zdrowie lepiej jest tego unikać.

