Naukowcy alarmują: te 3 produkty to „magnesy” na pestycydy. Mycie samą wodą nie pomoże

Pestycydy to szeroka grupa substancji chemicznych (zarówno syntetycznych, jak i naturalnych), których głównym zadaniem jest ochrona roślin przed szkodliwymi organizmami. W praktyce rolniczej stosuje się je, aby eliminować chwasty, zwalczać gryzonie, grzyby czy owady, które mogłyby zniszczyć uprawy i znacząco obniżyć plony. Choć dzięki nim żywność jest tańsza i bardziej dostępna, ich stosowanie budzi uzasadnione dyskusje dotyczące zdrowia i ekologii. Dlatego w Unii Europejskiej oraz wielu innych regionach świata podlegają one surowym regulacjom.

Owoce i warzywa a podwyższony poziom pestycydów

Kierownik Katedry Żywienia i Metabolomiki, prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska, w opublikowanym na Instagramie wpisie wyjaśniła, że jedzenie niektórych warzyw i owoców jest skorelowane ze znacząco wyższym stężeniem pestycydów fosforoorganicznych, pyretroidów i neonikotynoidów w moczu. Chodzi o truskawki, szpinak i paprykę.

Potwierdza to nowe badanie opublikowane w International Journal of Hygiene and Environmental Health pod tytułem „A cumulative dietary pesticide exposure score based on produce consumption is associated with urinary pesticide biomarkers in a U.S. biomonitoring cohort”. Analiza 1837 uczestników badania NHANES wykazała, że dieta bogata w truskawki, szpinak czy paprykę koreluje ze znacząco wyższym stężeniem pestycydów fosforoorganicznych, pyretroidów i neonikotynoidów w organizmie.

W badanych produktach wykryto pozostałości aż 178 różnych substancji, podczas gdy obecny biomonitoring obejmuje jedynie ich część, co sugeruje, że rzeczywista ekspozycja populacyjna może być systematycznie niedoszacowana – wyjaśniła ekspertka od zdrowego odżywiania, bazując na wspomnianym badaniu.

Dodała również, że autorzy podkreślają konieczność weryfikacji standardów regulacyjnych opartych na ocenie pojedynczych pestycydów w kontekście skumulowanego narażenia — szczególnie u dzieci i kobiet w ciąży, jako grup o podwyższonej wrażliwości toksykologicznej.

Nawet jeśli starasz się jeść zdrowo, wraz z ulubionymi owocami i warzywami możesz nieświadomie serwować sobie „koktajl” chemikaliów. Przepisy zazwyczaj określają normy dla jednego konkretnego środka, ale w rzeczywistości w jednym owocu może być ich kilkanaście naraz. Ich wspólne działanie na nasze zdrowie jest wciąż niedoszacowane.

Co zrobić, żeby pozbawić warzywa i owoce pestycydów?

Nie chodzi o to, by rezygnować z jedzenia owoców i warzyw, lecz by je odpowiednio przygotować do spożycia.

Pamiętajcie także, że mycie owoców i warzyw powinno pozbawić je pestycydów. Trzeba myć porządnie przed zjedzeniem – apeluje specjalista.

Naukowcy z University of Massachusetts udowodnili, że najskuteczniejszym domowym sposobem na pozbycie się pestycydów z powierzchni owoców jest prosta kąpiel w roztworze sody oczyszczonej. W ich badaniach to właśnie zwykła soda, którą każdy ma w kuchni, poradziła sobie z chemią znacznie lepiej niż płukanie samą wodą czy popularnymi płynami do mycia żywności.

Aby oczyścić w ten sposób owoce, wystarczy przygotować roztwór składający się z jednego litra wody i jednej czubatej łyżeczki sody. Kluczem do sukcesu jest czas – owoce powinny moczyć się w tej mieszance przez około 12–15 minut. Taki zabieg pozwala usunąć od 80 proc. do nawet 96 proc. szkodliwych substancji zalegających na skórce. Później należy opłukać je w czystej wodzie.

