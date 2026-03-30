GIS pilnie wycofuje rybę z Biedronki. Wykryto groźną bakterię

Główny Inspektorat Sanitarny opublikował oficjalne ostrzeżenie dotyczące popularnej ryby, którą można dostać w Biedronce. Chodzi o wędzonego pstrąga tęczowego znanej i lubianej marki. „Nie należy spożywać produktu wskazanego w komunikacie. W przypadku wystąpienia objawów choroby […] należy skontaktować się z lekarzem”– czytamy w oświadczeniu GIS. Sprawdź szczegóły.

Wycofany pstrąg tęczowy – szczegóły komunikatu GIS

Główny Inspektor Sanitarny powiadomił o wycofaniu ze sprzedaży partii pstrąga tęczowego łososiowego wędzonego na zimno marki MARINERO (100 g) o następujących parametrach:

Numer partii: 510794

Termin przydatności do spożycia: 08.04.2026

Kod kreskowy: 5900335027794,

Producent: Koral S.A., Kukinia 43, 78-111 Ustronie Morskie,

Weterynaryjny numer identyfikacyjny: PL 32081801 WE

Wyprodukowano dla: Jeronimo Martins Polska S.A., Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn.

Decyzja została podjęta po wykryciu w jednej z próbek tego artykułu spożywczego bakterii Listeria monocytogenes. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kołobrzegu nadzorujący producenta zalecił utylizację produktu. Cały proces nadzorują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Dlaczego spożycie skażonej ryby może być groźne?

Bakterie Listeria monocytogenes wywołują chorobę zwaną listeriozą, która stanowi szczególnie zagrożenie dla kobiet w ciąży, noworodków, małych dzieci oraz seniorów i osób z osłabionym układem odpornościowym (na przykład pacjentów onkologicznych). „Infekcja płodu lub noworodka wiąże się z wysokim ryzykiem śmiertelnych powikłań […] U osób starszych i z obniżoną odpornością na skutek zakażenia może dochodzić do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenia mózgu, niewielkich ropni mózgu i sepsy” – czytamy w komunikacie udostępnionym przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

