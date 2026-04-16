GIS alarmuje: groźna bakteria w popularnym mięsie. Nie wolno go jeść

Jak poinformował GIS, producent podczas badań wykrył obecność bakterii Listeria monocytogenes w partii tatara wołowego. Spożycie zakażonej żywności – szczególnie bez odpowiedniej obróbki termicznej – może prowadzić do rozwoju listeriozy, groźnej choroby zakaźnej.

Wycofaniu podlega następujący produkt:

Nazwa produktu: Tatar wołowy

Numer partii: 01565526

Termin przydatności do spożycia: 20/04/2026

Producent: Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki Sp. z o.o., Golina

Produkt jest wycofywany ze sprzedaży

Producent poinformował, że natychmiast po wykryciu zagrożenia rozpoczął procedurę wycofywania wskazanej partii ze sprzedaży. Sprawą zajęły się również odpowiednie służby kontrolne. Inspekcja Weterynaryjna prowadzi obecnie postępowanie wyjaśniające, które ma ustalić przyczyny skażenia produktu.

GIS: nie spożywaj tego mięsa

Sanepid apeluje, by nie spożywać tatara z podanej partii. Osoby, które go zjadły i zauważą niepokojące objawy, powinny jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Listerioza może objawiać się m.in. gorączką, bólem mięśni, nudnościami i biegunką, a w cięższych przypadkach prowadzić do poważnych powikłań.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o listeriozę

Co to jest listerioza?

Listerioza to choroba zakaźna wywoływana przez bakterię Listeria monocytogenes. Najczęściej dochodzi do zakażenia przez spożycie skażonej żywności. Szczególnie groźna jest dla kobiet w ciąży, noworodków, seniorów i osób z obniżoną odpornością.

Jakie są objawy listeriozy?

Objawy listeriozy mogą przypominać grypę lub zatrucie pokarmowe. Najczęściej pojawiają się gorączka, bóle mięśni, osłabienie, biegunka i wymioty. W cięższych przypadkach może dojść do sepsy lub zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.

Jak można zarazić się listeriozą?

Do zakażenia listeriozą najczęściej dochodzi przez spożycie żywności skażonej bakterią, np. surowego mięsa, niepasteryzowanego mleka, niektórych serów czy źle przechowywanych produktów gotowych. Bakteria może rozwijać się nawet w temperaturze lodówkowej.

Czy listerioza jest groźna?

Tak, listerioza może być bardzo niebezpieczna. U osób z grup ryzyka może prowadzić do poważnych powikłań neurologicznych, zakażenia krwi, a u kobiet w ciąży nawet do poronienia lub zakażenia płodu.

Jak leczy się listeriozę?

Listeriozę najczęściej leczy się antybiotykami, zwłaszcza gdy zakażenie ma ciężki przebieg lub dotyczy kobiet w ciąży, seniorów oraz osób z osłabioną odpornością. W poważniejszych przypadkach konieczna może być hospitalizacja i leczenie dożylne. Łagodniejsze infekcje u zdrowych osób czasem ustępują samoistnie, jednak o sposobie leczenia zawsze powinien decydować lekarz.

Jak zapobiegać listeriozie?

Aby zmniejszyć ryzyko zakażenia, warto dokładnie myć warzywa i owoce, unikać surowego mięsa oraz niepasteryzowanych produktów mlecznych, a także dbać o właściwą obróbkę termiczną jedzenia. Bakterię niszczy odpowiednio wysoka temperatura.

