Salmonella w popularnym naparze. GIS wycofuje kilka partii. Masz to w kuchni?

Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące liści melisy marki Kawon. W produkcie wykryto bakterie Salmonella spp. Wycofanie obejmuje trzy partie, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia – zwłaszcza jeśli bakterie zostaną przeniesione na ręce, blat lub inne produkty spożywcze.

GIS ostrzega przed liśćmi melisy. Wykryto Salmonellę

Główny Inspektorat Sanitarny opublikował 29 kwietnia 2026 roku pilne ostrzeżenie dotyczące żywności. W wyniku kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykryto bakterie Salmonella spp. w jednej z próbek liści melisy. Eksperci ocenili, że produkt może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

Chodzi o popularny produkt ziołowy używany m.in. do przygotowywania naparów. GIS podkreśla, że zagrożenie może dotyczyć nie tylko samego spożycia produktu, ale też przeniesienia bakterii na ręce, blat kuchenny, naczynia lub inne powierzchnie po kontakcie z zanieczyszczonym suszem.

Sprawdź opakowanie. Te partie melisy są wycofywane

Ostrzeżenie dotyczy produktu: Liść melisy, Kawon, 50 g, którego producentem jest Zakład Zielarski „KAWON-HURT” Nowak Sp. J., Krajewice 119, 63-800 Gostyń

Wycofaniu podlegają trzy partie:

Numer partii: 169.2026; data minimalnej trwałości: 28.02.2028

Numer partii: 117.2026; data minimalnej trwałości: 28.02.2028

Numer partii: 257.2026; data minimalnej trwałości: 31.03.2028

Jeśli masz taki produkt w domu, sprawdź numer partii i datę na opakowaniu.

Nie pij naparu i nie używaj produktu w kuchni

GIS zaleca, aby nie spożywać produktu z partii objętych komunikatem. Nie należy przygotowywać z niego herbaty ani dodawać go do mieszanek ziołowych.

Warto też zachować ostrożność po kontakcie z opakowaniem lub suszem. Najbezpieczniej umyć ręce, przetrzeć powierzchnie kuchenne i nie przesypywać produktu do innych pojemników.

Producent, po otrzymaniu informacji o wykryciu Salmonelli w jednej partii, zdecydował się wycofać również dwie inne partie wyprodukowane z tego samego surowca. O sprawie informowani są odbiorcy, a służby sanitarne prowadzą postępowanie wyjaśniające.

Objawy zakażenia Salmonellą. Kiedy do lekarza?

Objawy salmonellozy mogą pojawić się od 6 godzin do nawet 3–7 dni od kontaktu z bakterią. Najczęściej są to:

bóle brzucha,

gorączka,

biegunka,

nudności,

wymioty,

odwodnienie.

Szczególnie uważać powinny małe dzieci, osoby starsze i osoby z obniżoną odpornością. U nich zakażenie może mieć cięższy przebieg. GIS zaleca, aby w przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu wskazanego produktu skontaktować się z lekarzem.

