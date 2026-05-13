GIS ostrzega przed tą herbatą! Sprawdź, czy masz ją w swojej kuchni

Główny Inspektor Sanitarny poinformował o wycofaniu z rynku herbatki dla dzieci. Okazuje się, że została zanieczyszczona. Pod żadnym pozorem nie należy jej spożywać. „Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej wydały decyzję zakazującą wprowadzania do obrotu środka spożywczego i nakazującą wycofania z obrotu środka spożywczego oraz nadzorują proces wycofania kwestionowanej partii produktu” – czytamy w komunikacie udostępnionym przez GIS. Sprawdź szczegóły.

Jaką herbatę wycofano z rynku?

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczy herbatki dla dzieci o nazwie Herbatka fix na brzuszek dziecka. To produkt ziołowo-owocowy przeznaczony dla maluchów już po pierwszym miesiącu życia. Szczegółowe informacje na jego temat znajdziesz poniżej:

Produkt: Herbatka fix na brzuszek dziecka ziołowo-owocowa już po 1. miesiącu życia

Numer partii: 010126

Data minimalnej trwałości: 12.2028

Producent: Krakowskie Zakłady Zielarskie w Krakowie „Herbapol” S.A., ul. Chałupnika 14, 31-464 Kraków; Zakład Produkcyjny w Bochni, ul. Partyzantów 7, 32-700 Bochnia

Dlaczego wycofana herbata może szkodzić zdrowiu?

Badania przeprowadzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną w ramach urzędowej kontroli wykazały, że w herbatce dla dzieci znajdują się alkaloidy pirolizydynowe. Ich ilość przekracza najwyższy dopuszczalny poziom. „Zgodnie z oceną ryzyka ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego niniejszy produkt jest znacznie zanieczyszczony i stwarza ryzyko dla zdrowia konsumentów” – podkreśla Główny Inspektor Sanitarny w opublikowanym komunikacie.

Alkaloidy pirolizydynowe (AP) to związki wydzielane przez roślinę w celu ochrony przed roślinożercami. Wykazują one toksyczne działanie na organizm. Przypisuje im się między innymi właściwości mutagenne oraz kancerogenne. Naukowcy sugerują, że AP sprzyjają powstawaniu guzów wątroby i zmian w płucach.

