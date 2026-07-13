Ta cukinia może być toksyczna. Zwróć uwagę na 1 szczegół, żeby uniknąć zatrucia

Latem cukinię jemy w najróżniejszych postaciach, bo jest tania, smaczna i szybka w przygotowaniu. Sięgając po nią, warto zwrócić jednak uwagę na ważny szczegół, bo to właśnie on pomoże uniknąć zatrucia i poważnych problemów zdrowotnych.

Toksyczny związek w roślinach dyniowatych

Ta substancja zwykle nie występuje w większych ilościach niż śladowe zarówno w cukinii, jak i spokrewnionych z nią warzywach – kabaczkach, patisonach, dyni czy ogórkach. Mowa o kukurbitacynie, związku wytwarzanym obronnie przez rośliny dyniowate. Charakteryzuje się gorzkim, wręcz palącym smakiem, a jej spożycie grozi poważnym zatruciem z silnymi skurczami brzucha, wymiotami i biegunką. U pacjentów stwierdzano także obrzęk płuc, wątroby, pęcherzyka żółciowego, trzustki i nerek. Opisano ponadto przypadki wypadania włosów oraz zgony.

Obecność kukurbitacyny wynika ze stresujących warunków uprawy, między innymi suszy, upałów czy dużych wahań temperatury, ale nie tylko. Choć rzadko zdarza się w produkcji masowej, przy sięganiu po okazy z ogrodu, działki lub bazarku istnieje takie ryzyko.

Rozpoznanie gorzkiej cukinii

Niestety, warzywa nienadającego się do jedzenia nie da się rozpoznać na oko. Kukurbitacyna nie wpływa na jego wygląd czy kolor. Choć pewną wskazówkę może stanowić przerośnięty rozmiar czy nierówny kształt, nie jest to reguła. Jedynym sposobem jest spróbowanie cukinii przez użyciem, najlepiej po odkrojeniu końcówek. Wystarczy dotknąć językiem. Jeśli jest gorzka, trzeba ją wyrzucić, a usta przepłukać. Toksyny nie da się usunąć poprzez solenie, gotowanie ani inne zabiegi.

Bezpieczna cukinia na surowo

Chociaż może nam się zdarzyć gorzkie warzywo, gdy ma normalny smak, jest całkiem bezpieczne do jedzenia. Także na surowo i razem ze skórką, jeśli tylko jest dostatecznie miękka. Do spożycia bez obróbki najlepiej wybierać młodziutkie sztuki o małych rozmiarach, bo mają wtedy równie delikatne nasiona.

Choć nie jest to popularny sposób, można wykorzystać ją do surówki czy chłodnika tak samo, jak blisko spokrewnione ogórki. Można też zrobić z niej „makaron”, czyli nitki zestrugane specjalną temperówką lub krajalnicą. Świetnie smakuje w cieniutkich pasterkach jako carpaccio, w roladkach z nadzieniem z serka, a także jako składnik zielonego koktajlu czy zwykłej sałatki.

FAQ – najczęstsze pytania dotyczące toksycznej cukinii

Co sprawia, że cukinia może stać się toksyczna?

Za toksyczność niektórych okazów odpowiada kukurbitacyna, czyli substancja wytwarzana obronnie przez rośliny dyniowate. Jej obecność w warzywach może być wynikiem m.in. stresujących warunków uprawy, takich jak susza, upały czy znaczne wahania temperatury.

W jaki sposób można rozpoznać, że cukinia jest trująca?

Toksycznej cukinii zazwyczaj nie da się rozpoznać „na oko”, ponieważ szkodliwy związek nie wpływa na jej wygląd czy kolor. Jedynym sposobem jest spróbowanie małego kawałka warzywa przed przygotowaniem posiłku – gorzki, palący smak wskazuje na obecność toksyny.

Czy gotowanie lub smażenie usuwa toksyczną substancję?

Toksyny tej nie da się usunąć poprzez gotowanie, solenie ani żadne inne zabiegi kulinarne. Miąższu trzeba dotknąć językiem. Jeśli cukinia okaże się gorzka, zaleca się jej wyrzucenie. Natomiast usta należy przepłukać wodą.

Jakie są objawy zatrucia kukurbitacyną?

Spożycie tej substancji prowadzi do poważnego zatrucia, któremu towarzyszą między innymi silne skurcze brzucha, wymioty i biegunka. W literaturze opisywano również przypadki obrzęku narządów wewnętrznych (np. płuc, wątroby, nerek), wypadania włosów, a nawet zgony.

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