Zjeść czy wyrzucić? Ekspert ostrzega przed jednym napisem. Wielu z nas popełnia błąd

Wiele osób zastanawia się, czy przeterminowaną żywność rzeczywiście zawsze należy bezwzględnie wyrzucić. Rosnąca świadomość dotycząca marnowania jedzenia oraz chęć ograniczania niepotrzebnych wydatków sprawiają, że temat ten budzi coraz większe zainteresowanie. Dodatkowo na opakowaniach produktów znajdują się różne oznaczenia dotyczące dat. To z kolei prowadzi do wątpliwości związanych z tym, jak należy je interpretować.

Czy żywność „po terminie” można zjeść?

Na opakowaniach produktów pojawiają się napisy „należy spożyć do” oraz „najlepiej spożyć przed”. Ekspert ds. bezpieczeństwa żywności, dr Jacek Postupolski, w rozmowie z „Wprost” wyjaśnił, czym one się od siebie różnią.

Jeżeli mamy określenie „należy spożyć do”, to to jest kategoryczne ostrzeżenie, żeby takiej żywności po upływie terminu przydatności nie spożywać, bo może to powodować zagrożenie dla zdrowia człowieka – jej spożycie może wywołać zatrucie. Drugą kategorią jest data minimalnej trwałości. Oznacza ona, że do wskazanej daty producent gwarantuje nie tylko bezpieczeństwo i jakość zdrowotną produktu, ale także jego cechy jakościowe, takie jak smak, zapach, wygląd oraz trwałość opakowania.

Bardzo ważne jest prawidłowe rozumienie oznaczenia „należy spożyć do”. To ostateczny termin przydatności. Umieszcza się je na produktach mikrobiologicznie nietrwałych, takich jak gotowe sałatki, surowe mięso czy niesterylizowane produkty mleczarskie. Spożycie ich po upływie wskazanej daty może wiązać się z ryzykiem zatrucia pokarmowego. Jest to jednoznaczne ostrzeżenie, że po tej dacie produktów tych nie należy spożywać. Z kolei w przypadku produktów oznaczonych jako „najlepiej spożyć przed” sytuacja wygląda inaczej. Do podanej daty mamy gwarancję zachowania ich jakości. Produkt może stracić odpowiedni smak lub zapach, ale nadal nadawać się do spożycia.

O tym też pamiętaj

Data spożycia produktu jest bardzo ważna, ale powinniśmy też zwrócić uwagę na sposób jego przechowywania.

Jeżeli produkt musi być przechowywany w warunkach chłodniczych, bo jest to na przykład mięso, to producent gwarantuje, że w przedziale temperatur podanym na opakowaniu (na przykład 2–4 stopnie Celsjusza) ten produkt będzie w porządku. Tam się nie namnożą bakterie, mięso nie będzie źle wyglądało, nie będzie źle smakowało, nie będzie brzydko pachniało – wyjaśnił ekspert.

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